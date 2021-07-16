Nermin Bezmen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nermin Bezmen'in hayatı ve biyografisi!
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Nermin Bezmen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nermin Bezmen'in hayatı ve biyografisi!

Nermin Bezmen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nermin Bezmen'in hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nermin Bezmen geliyor. Peki, Nermin Bezmen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nermin Bezmen'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nermin Bezmen kimdir? Nermin Bezmen kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Nermin Bezmen'in hayatı, kariyeri ve biyografisi!

NERMİN BEZMEN KİMDİR?

Nermin Bezmen (30 Nisan 1954, Antalya), Türk roman yazarı.

Nermin Bezmen doğum tarihi : 30 Nisan 1954

Nermin Bezmen kaç yaşında : 67 yaşında

Nermin Bezmen nereli : Antalya

Nermin Bezmen mesleği ne : Roman yazarı

Bezmen 1954 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Maçka İlkokulunu bitirdi. Atatürk Kız Lisesinde okurken, son sınıfta AFS bursuyla Amerika'ya gitti. Dönüşte Sultanahmet Sevk ve İdarecilik Yüksek Okuluna devam ederek 1974 yılında mezun oldu. 1975 yılının Ocak ayında 21 yaşındayken, yanında çalıştığı 39 yaşındaki iş adamı Pamir Bezmen'le evlendi. İki çocuğu oldu. 29 Ocak 2009'da eşini kaybetti. 2015 yılında oyuncu Tolga Savacı ile evlendi ve ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti.

Bezmen televizyon sunuculuğu, dergi yazarlığı ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürüttü; geleneksel Türk sanatları ile ilgilendi. Kendi atölyesinde yetişkin ve çocuklara resim dersi verdi.

1991 yılında roman yazmaya başladı. Anne tarafından dedesi olan Kurt Seyt'in hikâyesini araştırarak roman hâline getirdi. Bunun dışında, popüler edebiyat dalında rağbet gören pek çok kitap yazdı.

NERMİN BEZMEN ESERLERİ NELERDİR?

  • Kurt Seyt & Shura, 1992, Yay Ofset, İstanbul, (Yeni basımı PMR Yayınları).
  • Kurt Seyt & Murka, 1994, Yay Ofset, İstanbul, (Yeni basımı PMR Yayınları).
  • Sır, 2006, İstanbul, Remzi Kitabevi.
  • Aurora'nın İncileri, 2007, İstanbul, Remzi Kitabevi.
  • Sırça Tuzak, 2007, İstanbul, Remzi Kitabevi.
  • Mengene Göçmenleri, 1996, İstanbul, PMR Yayınları.
  • Zihnimin Kanatları, 1995, İstanbul, PMR Yayınları.
  • Bizim Gizli Bahçemizden, 2009, İstanbul, Doğan Kitapçılık.
  • Kırk Kırık Küp (Hikâye), 1999, İstanbul, PMR Yayınları.
  • Bir Gece Yolculuğu, 1999, İstanbul, PMR Yayınları,
  • Bir Duayen'in Hatıratı: Fuad Bezmen, 2002, (Derleyen: Nermin Bezmen) PMR Yayınları; Anılar (Hatırat); İstanbul, PMR Yayınları.
  • Turkuaz'a Dönüş Bilge Nadir-Nevzat'ın Anılarından Asil Nadir Gerçeği, (Derleyen: Nermin Bezmen, Tercüme: Pamir Bezmen), 1997, İstanbul, PMR Yayınları.
  • Dedem Kurt Seyit ve Ben, 2014, Destek Yayınları
  • Gönderilmeyen Aşk, 2010, Doğan Kitapçılık
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Nermin Bezmen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nermin Bezmen'in hayatı ve biyografisi! - Haberler
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