Nergis Kumbasar, Yoğun Bakımda Yatan Mehmet Ali Erbil'i Hatırlayınca Gözyaşlarına Boğuldu

Star TV'nin gündüz kuşağında program yapan Nergis Kumbasar, bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'i hatırlayınca gözyaşlarına boğuldu.

MALİ'Yİ HATIRLAYINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Programında Metin Arolat'ı ağırlayan Kumbasar "Metin bizim canımız. Onu karşımda görünce çok başka yerlere gittim." diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmakta güçlük çeken Nergis Kumbasar, sözlerine şöyle devam etti: "Biz evliyken de çok beraber olduğumuz için Metin ve Erbil ile… Başka yerlere gittim.

"ÇIKMADIK CANDAN ÜMİT KESİLMEZ"

İnşallah geçmiş olur. Çünkü başka bir şey bekliyorum. İlk günden beri bu konuyla ilgili kendimi o kadar sıkıyorum ki… Çünkü ümidimiz var. Hepimizin ümidi var. Ben çok umutluyum… Çocuklar da… Umut çok önemlidir. Çok güzel bir söz var 'çıkmadık candan ümit kesilmez…' Çok güçlü bir insan, çok şeyler atlattı. İnşallah…"