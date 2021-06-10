Nerede altın rezervi bulundu? 20 ton altın kaç TL? Ne kadar gümüş bulundu?

Son dakika altın açıklaması sonrası merak edilen sorular arasında "Altın rezervi nerede bulundu? 20 ton altın kaç TL?" yer aldı. Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, müjdeyi verdi. Peki, nerede altın bulundu? Altın rezervi nerede bulundu? 20 ton altın kaç TL? Ne kadar gümüş bulundu? Nerede altın rezervi bulundu?

Son dakika! Nerede altın rezervi bulundu? 20 ton altın kaç TL? sorularının yanıtlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi. Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başlarında "Bugün temelini atacağımız bu tesisin hem Ağrımız hem ülkemiz ekonomisi için çok büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatmak istiyorum. 160 milyon dolarlık bir yatırımla tamamlanacak. Altın üretimi konusunda ülkemizin gücüne güç katmış olacak. AK Parti iktidarından önce Ağrı yatırımda geri plana atılmış illerden biriydi. Son 19 yılda yaptığımız yatırımlarla bölgemiz ve şehrimizin makus talihi geri çevirmiş olduk." cümlelerine yer verdi.

ALTIN REZERVİ NEREDE BULUNDU?

Türkiye'de Ağrı, Diyadin'de önemli miktarda bir altın rezervi bulundu. Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı olan Mollakara köyünde keşfedilmiş olan altının rezervini çıkarma çalışmalarında ilk adım ise atıldı.

Bakan Varank, "Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan altın, 2.8 milyon dolar gümüş rezervi tespit edildi. Bulunan altının miktarı 20 ton, gümüşün ise 3.5 ton olarak belirlendi." sözlerine yer verdi.

"BU YIL MADENCİLİK İÇİN 53 MİLYAR LİRALIK YATIRIM BELGESİ DÜZENLEDİK"

Madencilik sektörü ekonomini geneli için büyük bir çarpan etkisi oluşturan bir sektör. Sürdürülebilir kalkınmamıza da etkisi oluyor. Biz de büyüyen ekonomimizin ihtiyaçlarını karşılamak için madencilik sektörünün gelişimine önem veriyoruz. Son dönemde denizlerimizde yürüttüğümüz hidrokarbon aramaları sektörümüzün başarısını ortaya koyuyor. 2021 yılından bu yana madencilik alanında 53 milyar liralık yatırım için 3 bin belge düzenledik. Madencilik sektörümüzdeki girişim sayısı üretim ve katma değerde görülen büyük artış uygulamaya başladığımız politikaların meyvelerini verdiğini gösteriyor.

"TÜRKİYE 18 MADENDE 42 TON ALTIN ÜRETTİ"

2000'lerin başında 1 gram altın üretemeyen Türkiye gelinen noktada 18 aktif madende 42 ton altın üretti. Proje doğrudan 500 dolaylı olarak 2000 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacak. İnşallah 2022 yılının son çeyreğinde burada altın dökümünü Sayın Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleri ile yapmak istiyoruz. Tesisin ekonomik ömrünü tamamlanmasından sonra arazinin doğaya kazandırılma çalışmaları da hayata geçirilecek. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak yer aldığı Koza Altın, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Mollakara köyünde altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.

"İSTİHDAMIN 2 BİN 300 KİŞİYE ULAŞMASI BEKLENİYOR"

İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2 bin 300 kişiye ulaşması bekleniyor.

20 TON ALTIN KAÇ TL YAPAR?

Ağrı Mollakara'da keşfedilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından duyurulan altın rezervinin piyasa değeri 1,2 milyar dolar yani yaklaşık 10.246.320.000,00 Türk Lirası'na denk gelmekte.