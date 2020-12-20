Nepal'de Devlet Başkanı Bhandari, parlamentoyu feshetti
Nepal'de Başbakan Khadga Prasad Oli'nin önerisi üzerine parlamento feshedildi.
Nepal'de Başbakan Khadga Prasad Oli'nin önerisi üzerine parlamento feshedildi.
Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'nin ofisinden yapılan açıklamada, Bhandari'nin, Nepal Başbakanı Oli'nin önerisi doğrultusunda parlamentoyu feshetme kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, Nepal'de genel seçimlerin 30 Nisan ve 10 Mayıs'ta iki aşamada yapılacağı kaydedildi.
Nepal Başbakanı Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen Nepal Komünist Partisi içinde büyüyen ihtilaf üzerine, bugünkü Kabine Toplantısı'ndan sonra parlamentonun feshedilmesi önerisini, Devlet Başkanı Bhandari'ye sunmuştu.
Nepal Komünist Partisinde yaşanan ihtilaf
Oli, Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine Başbakanlık koltuğuna oturmuştu.
Nepal Komünist Partisi, o dönemde seçimleri kazanmak için eski Maocu isyancıların partisiyle birleşmişti.
Oli ile partinin eş başkanı olan Maocu isyancıların eski lideri Pushpa Kamal Dahal arasında iktidar mücadelesi yaşanıyordu.
Nepal'de muhalefet, Oli'nin hükümetini "yolsuzlukla" suçluyordu. Oli hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda da eleştiriliyordu.
Oli, Çin'e yaklaşmak ve Nepal'in geleneksel ortağı Hindistan'dan uzaklaşmakla da itham ediliyordu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz