Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Dünya Çocuk Hakları günü Erzurum'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Nene Hatun Çocuk Evleri sitesinde düzenlenen etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Müdür Yardımcıları Tamer Ekinci, İsmet Erdal, Harun Akpınar, Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Aynur Yılmaz ve çocuklar katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, burada yaptığı konuşmada, dünya çocuklarının büyük bir kısmının çok zor şartlar altında yaşadığını, standart yaşamın ötesinde yaşam mücadelesi verdiği günümüzde, dünya çocukları için farkındalık oluşturmayı, mevcut çalışmaları ve hizmetleri iyileştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocukların iyi yetiştirilmesinin bütün milletlerin meselesi olduğunu belirten İlbaş, şunları söyledi:

"Çocuklarla ilgili problemler için ilk çalışmalar 1923 yılında başlatıldı. İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan kırk ülkenin delegeleri Uluslararası Çocukları Koruma Birliği'ni kurdular. Birleşmiş Milletler'in kurulmasını izleyen yılda "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu" (UNICEF) kuruldu. Birleşmiş Milletler Teşkilatı, 1954 yılında oybirliği ile ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak kabul etti. Her millet, kendi çocuğuna geleceği olarak bakar. Çocuklar yarının büyükleridir. Geleceğin yöneticisi ve güvencesidirler. Onların beslenme, barınma ve eğitimi her toplum için çok önemlidir. İnsanlığın mutluluğu, dünyamızın güzelleşmesi, çocukların korunması ve iyi yetişmesine bağlıdır. Bütün bu evrensel amacın gerçekleşmesi için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1959 yılında daha iyi bir hayat, mutlu bir çocukluk dönemi için Çocuk Hakları Bildirisi'ni yayımladı"

Birçok ülkede çocukların savaş mağduru olduğunu belirten İlbaş, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok yerinde çocuklar savaşın gölgesinde büyüyor. Çocuklarımızın hak ettiği yaşam standardına kavuşması için üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapmanın gayretindeyiz. Dünyadaki kan ve gözyaşının durması için herkes üzerine düşeni yapabilmelidir. Tüm dualarımız, zalimin zulmüne uğrayan milletler ve onların çocuklarının kurtuluşa ermesi yönünde. Savaşların olmadığı, çocukların güldüğü barış dolu bir dünyada yaşamak en büyük dileğimiz. Bu duygu ve düşünceyle tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyorum"

Konuşmaların ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Çocuk Komite Temsilcisi Büşra Burucu tarafından çocuk hakları konusunda sunum yapıldı.

Program sonunda Nene Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde görevli Müzik Öğretmeni Ayşe Atam müzik dinletisi sundu. Programda doyasıyla eğlenen çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı. - ERZURUM