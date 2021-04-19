Nemrut Dağı'nda açan kardelenler doğayı süsledi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde açılan kardelenler görsel şölen sunuyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü çevresinde açılan kardelenler görsel şölen sunuyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, kar örtüsüyle ayrı bir güzelliğe büründü. İlkbaharın gelmesiyle yamaçlarda açılan kardelenler, karlı dağlarla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur