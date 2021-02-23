Neler Oluyor Hayatta'yı kim sunuyor? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Algül Namlı kimdir?

Ekranların sevilen programlarından olan Neler Oluyor Hayatta? programı hakkında merak edilen sorulardan biri Neler Oluyor Hayatta'yı kim sunuyor? oluyor. Sunucular arasında yer alan isimlerden olan Nur Tuğba Namlı kimdir sorusu da yanıt arıyor.

Televizyon ekranlarında sık sık gördüğümüz isimlerden biri olan Nur Tuğba Namlı, merak konusu olmaya devam ediyor.

NELER OLUYOR HAYATTA'YI KİM SUNUYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yorumcu olan isimler sık sık merak ediliyor. Seda Akgül'ün programdan ayrılmasının ardından yeni sunucu da sık sık araştılıyor. Şu an programda yer alan isimlerden biri de Nur Tuğba Algül Namlı oluyor. Bir diğer isim ise Hakan Ural olarak karşımıza çıkıyor.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı 1983 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi, İkizler burcu olan güzel sunucunun boyu 1.65 cm, kilosu ise 54 kg'dır. Tam ismi Nur Tuğba Algül Namlı'dır.

Üniversiteye kadar Mersinde yaşayan başarılı isim Üniversiteyi Balıkesir Üniversitesi'nde okudu ve buradan mezun oldu. Nur Tuğba Algül Namlı üniversite döneminin ardından Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen "Var Mısın Yok Musun" yarışmasına yarışmacı olarak katıldı ve burada tanınarak meşhur oldu.

Yarışmada gelen tanınırlık ile ekran yüzü olmak konusunda kararlı olan isim başarılı spiker olan Gülgün Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. Nur Tuğba Algül sunuculuk derslerinin bitmesinin hemen ardından spikerliğe ilk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunarak başladı. SkyTürk televizyonunda uzun dönem başarılı bir şekilde görev yapan Nur Tuğba Algül Namlı 2011 yılında NTV ekranlarına transfer oldu. NTV macerası başarılı bir şekilde ilerlerken sunduğu gece haberleri esnasında bir gaf yapması ile birlikte büyük tepki çekti ve uzunca bir süre ekranlardan uzak kaldı.

Güzel sunucu Nur Tuğba Algül Namlı bu talihsiz olayın ardından 2014 yılında TV8 kanalı ile anlaştı ve Ütopya adlı yarışmanın değerlendirmelerinin yapıldığı "Ütopya Panorama" isimli programın sunuculuğunu yapmaya başladı. TV8 kanalının gündüz kuşağında reyting alan bu format daha sonra yine aynı kanalda "Survivor Panorama" olarak Survivor yarışması için hazırlandı ve başarılı sunucu bu programı Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunmaya başladı.

Güzel sunucu Nur Tuğba Algül, 23 Mayıs 2015 tarihinde iş adamı Mustafa Namlı ile evlenerek namlı soyadını aldı. Namlı çiftinin 2 tane çocuğu bulunmaktadır.