Oyunculuğuyla gönülleri fetheden büyük sanatçı Nejat Uygur, hayatını oyunculuğa ve sanata adamıştır. Nejat Uygur internette Nejat Uygur ne zaman öldü? Nejat Uygur kimdir? Nejat Uygur hayatı? sorularıyla gündeme düştü. İşte soruların yanıtları..

NEJAT UYGUR NE ZAMAN ÖLDÜ?

Uygur, 10 Eylül 2007'de beyin damarlarında oluşan bir tıkanıklık nedeniyle vücudunun sol tarafında kısmi felç geçirmiştir. Sağlık durumuna ilişkin yapılan basın toplantısında Uygur'un sol kolunu hareket ettiremediği, yüzünde kayma olduğu, bacağında biraz hareket olduğu, konuşmasının ise düzgün olduğu ifade edilmiştir. Oğulları Süheyl ve Behzat Uygur, son açıklamalarında Nejat Uygur'un artık geçmişiyle yaşadığını söylemişlerdir. Usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur, uzun süre hastanede tedavi görmesine rağmen 18 Kasım 2013 günü saat 19.57'de solunum yetmezliği (respiratuar yetmezlik) sebebiyle Medistate Kavacık Hastanesinde, 86 yaşında öldü. Teşvikiye Camii'nden kaldırılan cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

NEJAT UYGUR KİMDİR?

Nejat Uygur 10 Ağustos 1927, Kilis doğumludur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Öğretmen bir annenin ve subay bir babanın üç çocuğundan ortancası olan Uygur, Kilisli sanatçı İsmail Dümbüllü tarafından keşfedilmiş ve meşhur edilmiştir. Eğitimini Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde tamamlamıştır. İlkokulu Siirt, Ezine ve İntepe'de okumuş ve bu dönemde tiyatroya müsamerelerle başlamıştır. Sarıyer, Çanakkale ve Manisa'da ortaokulu tamamladıktan sonra Güzel Sanatlar Akademisinin Heykel bölümüne girmiş fakat mezun olamamıştır.

1943 yılında Sarıyer Halkevi'nde başladığı boksla beraber spora karşı ilgisi artmıştır. Atletizm ve su topu dışında iyi de bir at binicisi olmuştur. 1950 yılında Necla Uygur ile hayatını birleştirmiştir. Bu evlilikten 5 erkek çocuğu vardır.

Tiyatroya profesyonel anlamda 1949'da "Nejat Uygur Tiyatrosu" ile adım atmıştır. Nejat Uygur, düşündüğü ilk mesleğin tiyatro olmadığını belirtmiştir:

Gençlik yıllarında Amerika'ya ulaşmak isteğiyle gemici olmuştur:

13 yıl süren Anadolu turneleri sürecinde sırasıyla Ahmet, ikiz kardeş olan Süheyl ile Süha, Kemal, Behzat adlı beş erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Süheyl ve Behzat, babalarının deyimiyle "armut ağacının dibine düşmüş" ve tiyatrocu olmuşlardır.

1987 yılında "İkinci Atatürk" olarak tanımladığı Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in heykelini yapmıştır.

1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

ÖDÜLLERİ

2007 - Altın Kelebek TV Yıldızları Yarışması "Tiyatroya Destek Yılı Özel Ödülü"

2006 - Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülü "En İyi Tiyatrocu"

1999 - 22. Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri "Belkıs Dilligil Onur Ödülü"

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ÖNEMLİ TİYATRO FİLMLERİ

2007 - Beyaz Melek

2004 - Vizontele Tuuba

1974 - Cafer'in Nargilesi

1971 - Cafer Bey İyi, Fakir Ve Kibar

1970 - Cafer Bey

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