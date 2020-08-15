Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışırken boğuldu
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Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışırken boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düşen kızını kurtardıktan sonra akıntıya kapılan baba boğuldu.

Nehre düşen kızını kurtarmaya çalışırken boğuldu
15.08.2020 20:54 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:04

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düşen kızını kurtardıktan sonra akıntıya kapılan baba boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Baba Halit Sacir ve kızı Mimas Sacir (10), Fırat Nehri kıyısındaki parkta gezintiye çıktı. İddiaya göre, küçük kız, nehri seyrederken bir anda göre dengesini kaybederek nehre düştü. Kızını çırpınırken gören baba Sacir nehre atlayarak kızını kurtardı fakat akıntıya kapıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen bölgeye gelen sağlık ekipleri Mimas Sacir'i ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, akıntıya kapılarak boğulan baba Halit Sacir'in cansız bedeni dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı. Halit Sacir'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gkaldırıldı. Tedavisi süren Mimas'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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