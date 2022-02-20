NEHRE ATLAYAN PAZARCI İÇİN KARASU'DA DALGIÇLI ARAMA

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Nehri'ne atlayıp kaybolan pazarcı Salih Şimşek'i (31) arama çalışmaları, botlarla Karasu'da sürüyor. AFAD ve dalgıç polisler, 15 kilometrelik alanda tarama yaptı.

Güneşler Mahallesi'nde pazarcılık yapan Salih Şimşek, 15 Şubat'ta Köprübaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri'ne atladı. Şimşek'in atlama görüntüleri cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla gelen polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Bu süreç içinde aramalardan bir sonuç çıkmadı. Ekipler, bugün de Karasu ilçesinde arama çalışması yaptı. AFAD ve dalgıç polisler, Sakarya Nehri'nin döküldüğü Karasu ilçesinde de botlarla arama başlattı. Nehrin geçtiği 15 kilometrelik alanda arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.