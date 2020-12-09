Negro ne demek? Negro anlamı nedir? No to racism ne demek?
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Negro ne demek? Negro anlamı nedir? No to racism ne demek?

09.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:55
Negro ne demek? Negro anlamı nedir? No to racism ne demek?

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında yaşanan ırkçı söylemlerin ardından "negro" keimesi merak konusu oldu. Peki, negro anlamı nedir? No to racism ne demek? Negro ne demek?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında yaşanan ırkçılık skandalının ardından negro ne demek araştırmaları başladı. Peki, negro ne demek? Negro anlamı nedir? No to racism ne demek?

NEGRO NE DEMEK?

Negro, "beyaz olmayan" demektir.

NEGRO ANLAMI NEDİR?

Negro kelimesi köken oarak Latin ve Yunan dillerinden olup Avrupa dışındaki "beyaz olmayan" toplumlar için kullanılmıştır. Tam olarak önce hangi topluluğa söyendiği tartışmalıdır. Yerine göre yerli Amerikalılar, Afrikalılar ve esmer Asyalılar için kullanıldığı bilinmektedir.

NO TO RACİSM NE DEMEK?

No to Racism, Türkçe'de 'Irkçılığa Hayır' anlamını taşımaktadır.

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