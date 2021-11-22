"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi - Haberler
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"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Katıldığı bir programda ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulunan gazeteci Nagehan Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu söyledi. Canlı yayında maaşına zam isteyen Alçı, "Buradan hep birlikte biz de yüzde 40 zam talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Haber türk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki dün akşam dikkat çeken bir ekonomi programı gerçekleştirdi.

MAAŞINA YÜZDE 40 ZAM İSTEDİ

Canlı yayında ülkemizde uygulanan ekonomi politikaları eleştirilirken Nagehan Alçı'nın ifadeleri gündem oldu. Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu dile getirip kendi maaşlarının da eridiğini ifade etti. Dikkat çeken sözleri sonrasında Nagehan Alçı, gülerek canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi.

"SABİR GELİRLİNİN GELİRİ ERİDİ YOK OLDU"

Alçı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ekonomiden bahsederken sabit gelirlinin geliri eridi yok oldu. Biz de buna dahiliz. Bakın gerçek enflasyon yüzde 40. Buradan hep birlikte biz de yüzde 40 zam talep ediyoruz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (2)
Sinyor:Kimi yalakalik yapıyorsan ondan zam iste
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Metin Yalcin:Dili her tarafa dönebilen, sarışın bir kadın ..
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