"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi

Gazeteci Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Haber türk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki dün akşam dikkat çeken bir ekonomi programı gerçekleştirdi.

MAAŞINA YÜZDE 40 ZAM İSTEDİ

Canlı yayında ülkemizde uygulanan ekonomi politikaları eleştirilirken Nagehan Alçı'nın ifadeleri gündem oldu. Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu dile getirip kendi maaşlarının da eridiğini ifade etti. Dikkat çeken sözleri sonrasında Nagehan Alçı, gülerek canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi.

"SABİR GELİRLİNİN GELİRİ ERİDİ YOK OLDU"

Alçı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ekonomiden bahsederken sabit gelirlinin geliri eridi yok oldu. Biz de buna dahiliz. Bakın gerçek enflasyon yüzde 40. Buradan hep birlikte biz de yüzde 40 zam talep ediyoruz."

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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