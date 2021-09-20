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Nefroloji uzmanı, koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Haberler | Güncel
Nefroloji uzmanı, koronavirüsten öldü

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan (65), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

ADANA Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan (65), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan, yaklaşık 1 ay önce bazı semptomlar göstermesi üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavisine başlanan Varan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 20 gün yoğun bakımda tedavi edilen Varan, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah kurtarılamadı. Dr. Halil İbrahim Varan, yarın hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğa uğurlanacak.


Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Son Dakika Haberleri
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