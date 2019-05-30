Nefes ölümle burun buruna! Sen Anlat Karadeniz 53. sezon finali bölümü yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz dizisi son bölümüyle Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Tahir ile Nefes'in bebeklerinin hayatı ile Nefes'in hayatı Genco tarafından tehlike altındadır. Sen Anlat Karadeniz dizisinin 53. bölümünde neler oldu? 54. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz dizisi hakkında merak edilenler…

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54. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Sen Anlat Karadeniz dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Melek'in hayatını kurtarmaya çalışan Nefes ve Tahir'in hayatı Genco nedeniyle sarpa sarar. Melek ise itirafıyla Genco'nun topuğuna sıkmış olur. Genco ise ameliyata girmesi gereken Nefes'i kaçırarak bebeğin ve Nefes'in hayatıyla oynar. 53. bölümüyle sezon finali olan dizinin 54. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

53. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kendisi gibi şiddet gören kadınlar için radyo programına başlayan Nefes, Melek için de bir umut oluyor. Genco ise olanlar karşısında çıldırmış gibi Melek'i eve kapatıyor. Hazan'da Nefes ile Tahir ile birlikte Melek'i bulmaya gelseler de Melek'ten bir iz yoktur. Her şeyi kızının iyiliği için yaptığını düşünüp söylese de Hazan, Genco'yu yener ve Melek'in yerini öğrenir. Olanlara daha fazla dayanamayan Melek, eve benzin dökmüştür ancak Genco Melek'i annesi ve Hazan'ın hayatı ile tehdit eder. Bu kötülükleri nedeniyle Genco'nun ölmesini isteyen Melek, kibrit ile evi, ateşe verir. Genco kaçmaya kalkışsa da Melek kafasına vurarak onu engeller. Nefes, Tahir ile Hazan geldiklerinde ev ateş içindedir. Hazan ve Tahir alevlerin arasına dalıp Melek'i kurtarmak istiyor.

GENCO, KALELİLERDEN UNUTULMAZ BİR İNTİKAM ALIR

Bir şekilde yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturuyor ve Kalelilerden intikam almak için harekete geçer. Şiddet ve istismara uğrayan Nefes'in yaşadıklarını şehrin her yanına afiş yaptırarak asan Genco hedefine ulaşır. Olanlar karşısında aile büyük yıkıma uğrayacaktır. Tahir, olanların Genco'nun eseri olduğunu bilir ve hesap sormak için evini basar. Bu sırada Genco'nun sözleri üzerinde Mustafa, Murat ile ilgili gerçeği öğrenir.

NEFES'İN AFİŞLERİ NEDENİYLE KÖYLÜLER EVİ TAŞLAR

Nefes ile ilgili afişleri gören halk Tahir ile Nefesin evlerini taşlarlar. Tahir ile birlikte polisler eve gelerek linç girişimini engeller. Ayrıca Yiğit, okulda annesi hakkında söylenenler nedeniyle gözyaşları içinde eve gelir. Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar ve Melek sakladığı gerçeği Nefes'le paylaşır. Melek'in itirafı Genco'nun sonunu hazırlayacak niteliktedir.

Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, Genco'nun elindedir.