Nefes borusuna ekmek kaçan şahıs hayatını kaybetti... Daha önce simit kaçmış son anda kurtarılmıştı
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Nefes borusuna ekmek kaçan şahıs hayatını kaybetti... Daha önce simit kaçmış son anda kurtarılmıştı

Nefes borusuna ekmek kaçan şahıs hayatını kaybetti.

Nefes borusuna ekmek kaçan şahıs hayatını kaybetti... Daha önce simit kaçmış son anda kurtarılmıştı
16.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:09

Nefes borusuna ekmek kaçan şahıs hayatını kaybetti... Daha önce simit kaçmış son anda kurtarılmıştı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 2 ay önce nefes borusuna simit kaçması sonucu nefessiz kalan ve vatandaşların müdahaleleriyle kurtarılan kişi, bu defa nefes borusuna ekmek kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 23 Mart 2020 tarihinde Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir unlu mamullerinden simit alan Hasan İnan isimli vatandaş, aldığı simidi yürüdüğü esnada yemeğe başlamış ve simit nefes borusuna kaçmıştı. Nefessiz kalan Hasan İnan'ı fark eden çevredeki vatandaşlar, Hasan İnan'a müdahalelerde bulunmuş ve nefes borusuna kaçan simit çıkarılmıştı. Vatandaşların müdahalesi sonucunda ölümden dönen Hasan İnan, yaşadığı olayın üzerinden 2 ay sonra ikamet ettiği evinde yemek yediği esnada bu defa nefes borusuna ekmek kaçtı. Nefes borusuna kaçan ekmekten dolayı nefes alamayan Hasan İnan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hasan İnan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yutma problemi olduğu öğrenilen Hasan İnan'dan geriye vatandaşların 2 ay önce Hasan İnan'a yapmış olduğu müdahalelerin güvenlik kamera kayıtları kaldı.

Nefes borusuna ekmek kaçan şahıs hayatını kaybetti... Daha önce simit kaçmış son anda kurtarılmıştı

Kaynak: İHA

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