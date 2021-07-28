Nefes bile alamayacağız! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak

Tüm yurdun sıcak havanın etkisi altına gireceğini söyleyen uzmanlar İstanbul için kritik uyarıda bulundu. 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşanacağını belirten uzmanlar termometrelerin 37 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi. Nemden dolayı 35 derecelerin 50 derece gibi hissedileceği belirtilirken, yüksek sıcaklıkların 3 gün boyunca etkili olacağı ifade edildi.

31 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında İstanbul için 2021 yaz mevsiminin en sıcak günleri olacak. Ayın son günü etkili olacak aşırı sıcakların 3 gün boyunca artarak devam etmesi bekleniyor. Hürriyet'in haberine göre İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"NEMDEN DOLAYI SICAKLIKLAR İNSANLARI ÇOK ETKİLEYECEK

Belirtilen tarihlerde sıcaklıkların 35 derece civarına çıkabileceğini söyleyen Demirhan, "1929 yılından itibaren bakarsak, temmuz ayında 38 derece sıcaklıklar görülmüş. Bu nedenle önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık değerleri de mevsim normallerinde" diye konuştu ve şöyle uyardı:

"Sıcaklıkların anormal olmaması bizim kendimizi korumayacak olmamız anlamına da gelmiyor. Çünkü önemli noktalardan biri de nem değeri. Bu değerler, hissedilen sıcaklık değeri de düşünüldüğünde bizim için tehlike arz ediyor. Ölçülen sıcaklığın üzerine nem de eklenince, sıcaklığı çok daha fazla hissediyoruz.

"NEM DEĞERİ YÜZDE 67'LERE ÇIKACAK"

Nem değerleri en fazla yüzde 67'ye kadar çıkabilir. Haliyle nem değeri yüzde 60'ların üzerine çıktığı zaman beklenen 35 derece sıcaklığı, 50 derece olarak düşünmek gerekir. Sıcaklıkların yükseleceği ağustos başında rüzgâr da çok kuvvetli olmayacak. Sadece İstanbul'da değil, Tekirdağ, Ege ve Akdeniz kesimleri de bundan etkilenecek. Kanada'da görülen 50 dereceye yakın sıcaklık değerleri iklim değişimiyle açıklanabilirken, İstanbul'da beklenen yoğun sıcaklıklarda henüz bunu düşünmek için çok erken.

ORMAN YANGINLARI YAŞANABİLİR



Sıcaklık artışları ile üzerimize ısı dalgalarının gelmesi ise önümüzdeki günlerde çok fazla orman yangınlarına sebep olabilir. İklim değişimiyle birlikte daha öncesinde önümüze afet olarak çıkmayan yıldırım ve şimşek olaylarını, afet olarak karşımıza çıkarıyor"

EGE DE 46 DERECE SICAKLIKLAR GÖRÜLEBİLİR

Nefes almakta bile güçlük çekeceğimizi belirten Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek de sıcaklıkların öngörülen düzeyin üzerine çıkabileceğini belirtti.

"Bu haftadan itibaren sıcaklıklar Türkiye'nin özelikle Batı bölgelerinde artış gösterecek. İstanbul'da sıcaklıklar yaklaşık 35 dereceyi görecek. Ancak birkaç derece oynama payı ile 37 derece sıcaklıkları da görmemiz mümkün" diyen Tek sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece İstanbul değil, Marmara'nın tamamı ve Ege Bölgesi'nde de sıcaklıklar artacak. Özellikle Ege Bölgesi'nde 46 derece sıcaklıklar görebiliriz" uyarısında bulundu.

"37 DERECE İSTANBUL İÇİN REKOR BİR ARTIŞ"

Prof. Tek ayrıca, "Eğer İstanbul'da sıcaklık 37 dereceye çıkarsa, rekor bir sıcaklık görmüş olacağız. Genel ağustos ayı içerisine baktığımızda bu sıcaklıkları da uç değerler olarak tabir edebiliriz. Bu tarihler için çok sık rastlanan bir durum değil. Yaz aylarının kendi sıcaklık değerlerinin yanında bir de Kuzey Afrika'dan gelen beslenme ile sıcaklıklar artıyor." sözlerine yer verdi.