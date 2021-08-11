"Neden hızlı gidiyorsun?" tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
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"Neden hızlı gidiyorsun?" tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

'Neden hızlı gidiyorsun?' tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da sokakta hızlı giden motosiklet sürücüsünü "neden hızlı gidiyorsun?" diye uyaran bir kişi, az daha canından oluyordu.

Tekirdağ'da sokakta hızlı giden motosiklet sürücüsünü "neden hızlı gidiyorsun?" diye uyaran bir kişi, az daha canından oluyordu.

Olay, gece saatlerinde Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Ladin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oturan Rıdvan Ö., motosikletiyle sokaktan hızlı geçen Serkan D.'yi 'yavaş git' diye uyarması üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evine giden Serkan D. buradan aldığı pompalı tüfeğiyle Rıdvan Ö.'ye ateş etti. Saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Rıdvan Ö. ağır yaralanırken, olay yerinde bulunan Sevgi B. de tüfekten çıkan saçmaların hedefi olarak hafif yaralandı.

Olayın ardından zanlı Serkan D. olayda kullandığı tüfekle birlikte kaçarken, yaralılar olay yerine çağırılan ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Rıdvan Ö., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaçan zanlı polis ekiplerinin çalışmasıyla olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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