Necmettin Kızılkaya kimdir? Necmettin Kızılkaya kaç yaşında, nereli? Necmettin Kızılkaya hayatı ve biyografisi!

Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Necmettin Kızılkaya izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Necmettin Kızılkaya kaç yaşında, nereli? Necmettin Kızılkaya hayatı ve biyografisi! Necmettin Kızılkaya kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Necmettin Kızılkaya hakkında araştırmalar yapılıyor. Necmettin Kızılkaya kimdir? Necmettin Kızılkaya kaç yaşında, nereli? Necmettin Kızılkaya hayatı ve biyografisi!

NECMETTİN KIZILKAYA KİMDİR?

Necmettin Kızılkaya, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2001'de mezun olduktan sonra aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam hukuku alanında hazırladığı teziyle 2011'de doktorasını tamamladı. Kızılkaya'nın çalışmaları daha çok İslam hukuku ve ekonomisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Özellikle İslam hukuk tarihi, modernleşme ve fıkıh, İslam hukuk literatürü, İslam ekonomisi ve güncel fıkhî problemler ilgilendiği konular arasındadır. İslam hukuku alanında çeşitli dillerde yayımlanmış birçok çalışması bulunan Kızılkaya, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kızılkaya, Eylül 2019 tarihinden itibaren de İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü görevini yürütmektedir..