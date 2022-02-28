NECMETTİN ERBAKAN, FATİH CAMİİ'NDE DUALARLA ANILDI

Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında Fatih Camii'nde dualarla anıldı. Necmettin Erbakan Vakfı tarafından Erbakan için akşam namazı sonrası Kur-an-ı Kerim okunup dualar edildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan da camide yerini aldı.