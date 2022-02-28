NECMETTİN ERBAKAN, FATİH CAMİİ'NDE DUALARLA ANILDI - Haberler

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NECMETTİN ERBAKAN, FATİH CAMİİ'NDE DUALARLA ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında Fatih Camii'nde dualarla anıldı.

Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 11. yılında Fatih Camii'nde dualarla anıldı. Necmettin Erbakan Vakfı tarafından Erbakan için akşam namazı sonrası Kur-an-ı Kerim okunup dualar edildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan da camide yerini aldı.

NECMETTİN ERBAKAN, FATİH CAMİİ'NDE DUALARLA ANILDI

NECMETTİN ERBAKAN, FATİH CAMİİ'NDE DUALARLA ANILDI

NECMETTİN ERBAKAN, FATİH CAMİİ'NDE DUALARLA ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Necmettin Erbakan, Erbakan Vakfı, Fatih Camii, Güncel, Haberler

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