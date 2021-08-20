Necla Nazır kimdir? Necla Nazır hayatı ve biyografisi! Necla Nazır kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Necla Nazır, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Necla Nazır hakkında merak edilenler. Necla Nazır hayatı ve biyografisi. Necla Nazır kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Necla Nazır merak konusu oldu. İşte Necla Nazır hakkında merak edilen Necla Nazır kimdir, Necla Nazır hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NECLA NAZIR KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Nisan 1956 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kaç yaşında: 65 yıl yaşında

Nereli: İskeçe, Yunanistan

Necla Nazır 16 yaşında "sinema güzeli" olarak tanınan Necla Nazır önceleri fabrikada işçi olarak çalıştı. Daha sonra Yeşilçam'ın güzel ve masum yüzlü oyuncusu oldu. Bir tane de albüm çıkardı.

Ferdi Tayfur ile evlenen Necla Nazır'ın Tuğçe isminde bir kızı var. Çift günümüzde birlikte değiller. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Necla Nazır günümüzde bir televizyon kanalında "Hanımlar Buyurun" isimli programı sunmuştur.