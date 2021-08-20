Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu

Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
Diğer - Haberler | Magazin

Türk sinemasının usta oyuncularından Necla Nazır ile eski damadı Taner Şafak arasında büyük bir tartışma çıktı. Torununu görmek için Şafak'ı arayan Nazır, olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Şafak, Necla Nazır'ın evini basarak kapıları tekmeledi. Büyük bir korku yaşayan oyuncu, karakola giderek eski damadından şikayetçi oldu.

Usta oyuncu Necla Nazır'ın Ferdi Tayfur ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, 2019 yılında kendisi gibi müzisyen olan Taner Şafak ile evliliğini noktaladı. Çiftin oğlunun velayeti ise anneye verildi ve baba Şafak'ın bin dolar nafaka ödemesine karar verildi. Ancak Taner Şafak, geçtiğimiz günlerde Aile Mahkemesi'ne başvurarak nafakanın 2 bin TL'ye indirilmesini istedi. Bu gelişme sonrası çiftin arasında gerilim çıktı.

KAYINVALİDESİNİN EVİNİ BASTI

Sabah'ta yer alan habere göre, anneanne Necla Nazır, torunu babaannesi ve dedesini görmek isteyince eski damadı Şafak'ı arayıp durumu bildirdi. Ancak Şafak müsait olmadığını söyleyip gelemeyeceğini belirtti. Nazır da, eski dünürlerini arayacağını ve torunları ile görüşmesini isteyeceğini söyledi. Bu konuşmanın ardından çılgına dönen Taner Şafak, Nazır'ın oturduğu daireye geldi ve kapıyı tekmelemeye başladı.

Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
Taner Şafak ve Tuğçe Tayfur

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Şafak'ın Nazır'ın kapısına dayanıp "Siz kimsiniz, sizi öldüreceğim" diyerek bağırdığı da ileri sürüldü. Bir iddiaya göre de bağırışların arasında bir silah patlama sesi de duyuldu.

Yaşanan korku dolu olaydan sonra karakola giden Necla Nazır, eski damadından şikayetçi oldu.

Kaynak: Diğer

Necla Nazır'a eski damat şoku! Ölümle tehdit etti
Necla Nazır'a eski damat şoku! Ölümle tehdit etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hamid Karzai Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Hande Erçel Demet Akalın
Spor Gervinho Ozan Tufan Arda Turan Alex Teixeira Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.08.2021 14:28:26. #1.13#

title