Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu

Türk sinemasının usta oyuncularından Necla Nazır ile eski damadı Taner Şafak arasında büyük bir tartışma çıktı. Torununu görmek için Şafak'ı arayan Nazır, olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Şafak, Necla Nazır'ın evini basarak kapıları tekmeledi. Büyük bir korku yaşayan oyuncu, karakola giderek eski damadından şikayetçi oldu.

Usta oyuncu Necla Nazır'ın Ferdi Tayfur ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur, 2019 yılında kendisi gibi müzisyen olan Taner Şafak ile evliliğini noktaladı. Çiftin oğlunun velayeti ise anneye verildi ve baba Şafak'ın bin dolar nafaka ödemesine karar verildi. Ancak Taner Şafak, geçtiğimiz günlerde Aile Mahkemesi'ne başvurarak nafakanın 2 bin TL'ye indirilmesini istedi. Bu gelişme sonrası çiftin arasında gerilim çıktı.

KAYINVALİDESİNİN EVİNİ BASTI

Sabah'ta yer alan habere göre, anneanne Necla Nazır, torunu babaannesi ve dedesini görmek isteyince eski damadı Şafak'ı arayıp durumu bildirdi. Ancak Şafak müsait olmadığını söyleyip gelemeyeceğini belirtti. Nazır da, eski dünürlerini arayacağını ve torunları ile görüşmesini isteyeceğini söyledi. Bu konuşmanın ardından çılgına dönen Taner Şafak, Nazır'ın oturduğu daireye geldi ve kapıyı tekmelemeye başladı.

Taner Şafak ve Tuğçe Tayfur

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Şafak'ın Nazır'ın kapısına dayanıp "Siz kimsiniz, sizi öldüreceğim" diyerek bağırdığı da ileri sürüldü. Bir iddiaya göre de bağırışların arasında bir silah patlama sesi de duyuldu.

Yaşanan korku dolu olaydan sonra karakola giden Necla Nazır, eski damadından şikayetçi oldu.

Kaynak: Diğer