Eski Malezya Başbakanı Rezak, zimmetine milyonlarca dolar geçirmekten suçlu bulundu
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BBC

Eski Malezya Başbakanı Rezak, zimmetine milyonlarca dolar geçirmekten suçlu bulundu

Malezya'da devlet fonlarından zimmetine yüz milyonlarca dolar geçirmekle suçlanan eski Başbakan Necip Rezak, hakkında açılan davaların ilkinde suçlu bulundu. Eski Başbakan, güveni suistimal etmek, kara para aklamak ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarını reddetti.

28.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:00

2009-2018 yılları arasında Malezya'da başbakanlık yapan Necip Rezak'a zimmetine yüz milyonlarca dolar para geçirmekten toplam yedi ayrı suçlama yöneltildi. Rezak, her biri 15-20 yıl hapis cezası öngören bu suçlamalardan hepsinden suçlu bulundu. Eski Başbakan, güveni suistimal etmek, kara para aklamak ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarını reddetti.

Rezak'ın 2009'da kurduğu 1MDB adlı devlet yatırım fonundan milyonlarca doların kaybolması, uluslararası uzantıları olan bir dolandırıcılık ve yolsuzluk skandalını açığa çıkarmıştı.

Kuala Lumpur'da görülen davada Yüksek Mahkeme Yargıcı Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali, "Tüm delilleri inceledikten sonra savcılığın, tüm suçları şüpheye yer vermeyecek şekilde başarıyla kanıtladığına karar verdim" dedi.

KARARI TEMYİZ EDECEK

Bugün yapılan dava, başbakan olduğu dönemde fondan Rezak'ın kişisel hesabına 10 milyon dolar aktarıldığı suçlamalarını temel alıyordu. Duruşmada Rezak, suçsuz olduğunu ve danışmanlarının kendisini yanılttığını savundu.

Avukatları da Rezak'ın hesabındaki paraların fondan gelmediğini, bunların Suudi Arabistan kraliyet ailesi tarafından hediye edildiğini savundu. Rezak kararı temyiz edeceğini açıkladı.

YAPIMCI ÜVEY OĞLU, HOLLYWOOD FİLMİNE PARA HARCAMIŞ

1Malaysia Development Berhad (1MDB) fonu, 2009'da başkent Kuala Lumpur'u bir finans merkezi haline getirmek ve stratejik yatırımlarla ekonomiyi desteklemek için kurulmuştu. Ancak 2015'te bankalar ve tahvil sahiplerine ödemeler yapılamayınca gözler fona çevrildi.

Malezyalı ve Amerikalı yetkililer, fondan 4,5 milyar dolar çalındığını ve bu paraların kişisel hesaplara aktarıldığını öne sürüyor. Soruşturmada, bu paraların lüks evler, bir özel uçak, Van Gogh ve Monet tablolarıyla Hollywood yapımı Para Avcısı (Wolf of Wall Street) filmine harcandığı ortaya çıktı.

Rezak'ın film yapımcısı üvey oğlu Rıza Aziz'in İsviçre'deki hesabına bu fondan 248 milyon dolar aktarıldığı iddiasıyla geçen yıl dava açıldı. Amerikan bankası Goldman Sachs, geçen hafta yolsuzluk skandalındaki rolü nedeniyle Malezya hükümetiyle 3,9 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Fon için 6,5 milyar dolar toplayan Goldman Sachs, yatırımcıları yanlış yönlendirmekle suçlanıyordu.

YENİ DAVADA 550 MİLYON DOLARLIK SUÇLAMA

Rezak iktidardayken Malezya makamları tarafından tüm suçlamalardan aklandı. Ancak bu suçlamalar 2018'deki seçimleri kaybetmesinde önemli rol oynamıştı. Rezak seçimleri kaybettikten bir hafta sonra soruşturma başlatıldı.

Geçen Ağustos'ta Rezak'ın bu fondan zimmetine 550 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla ayrı bir dava açıldı. Bu davada da Necip'e 25 ayrı suçlama yöneltiliyor. Rezak'ın karısı Rosmah Mansor da kara para aklamak ve vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Eski Malezya Başbakanı Rezak, zimmetine milyonlarca dolar geçirmekten suçlu bulundu
BBC
Haber Yorumları (1)
NE OLMUŞ YANİ: çalıyor ama çalışıyor adam. çalsın nolcak. güney asyanın dünya lideridir :d. kesin ona da dış mihraklar sıldırmıştır hırsız haydut değildir inanmayın
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