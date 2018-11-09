Necip Memili ile İrem Altuğ'un El Ele Görüntülendiği İddia Edildi

Show TV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi 'Çukur', pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur'a bu sezon katılan Necip Memili ve Ayşe rolünü canlandıran İrem Altuğ'un el ele görüldüğü iddia edildi.

DİZİDE YENGESİNİ CANLANDIRIYOR!

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Necip Memili'yle ilgili son günlerde kulislerde bir de aşk iddiası dolaşıyor. Adanalı ünlü oyuncunun dizide kendisi gibi 1980 doğumlu olan yengesi Ayşe'yi canlandıran İrem Altuğ'la yakınlaştığı konuşuluyor.

EL ELE GÖRÜLDÜLER

Altuğ ve Memili'nin geçen günlerde Moda sokaklarında el ele yürürken görüldüğü söylentisi de beraberlik iddiasını güçlendirdi.