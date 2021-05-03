Necip Karakaya kimdir? Necip Karakaya kaç yaşında?
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Necip Karakaya kimdir? Necip Karakaya kaç yaşında?

Necip Karakaya kimdir? Necip Karakaya kaç yaşında?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Tasavvuf musikisi sanatçısı, Türk sanat müziği sanatçısı ve oyuncu olan Necip Karakaya, rol aldığı Payitaht : Abdülhamid dizisiyle de gündemde yer aldı. Hem oyuncu hem de Türk sanat müziği sanatçısı olan Karakaya'nın hayatı merak ediliyor. Necip Karakaya kimdir? Necip Karakaya kaç yaşında? Necip Karakaya hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tasavvuf musikisi sanatçısı, Türk sanat müziği sanatçısı ve oyuncu olan Necip Karakaya, rol aldığı Payitaht : Abdülhamid dizisiyle de gündemde yer aldı. Hem oyuncu hem de Türk sanat müziği sanatçısı olan Karakaya'nın hayatı merak ediliyor. Necip Karakaya kimdir? Necip Karakaya kaç yaşında? Necip Karakaya hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NECİP KARAKAYA KİMDİR?

Necip Karakaya 1976 yılında Kayseri'de doğan ses sanatçısı, oyuncu ve bestecidir.

Karakaya, eğitimini İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Sonrasında ilahiyat eğitimi ve Türk müziği eğitimi aldı.

Merhum İsmail Karakaya'nın oğlu olan Necip Karakaya, dini birikimi olan ve bu birikimini televizyon, radyo programlarında izleyicilere ve dinleyenlere aktarmıştır.

Birçok programda ses sanatçısı ve sunucu olarak görev aldı.

Oyunculuk hayatına 2018'de dizilerde rol alarak başladı. İlk dizisi Payitaht: Abdülhamit dizisidir. Burada İsmail Hakkı Bey karakterine can verdi.

2021 yılınfa Mavera dizisinin kadrosuna katıldı.

Rol Aldığı Diziler

  • 2018-2020 Payitaht: Abdülhamit- Muallim İsmail Hakkı Efendi
  • 2021 Mavera- Hoca Ahmed Yesevi

NECİP KARAKAYA KAÇ YAŞINDA?

Necip Karakaya 1976 doğumlu olup 45 yaşındadır.

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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