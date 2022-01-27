Necip Hablemitoğlu'nun eşinden dikkat çeken paylaşım: Adalete güvenimizi kaybettik, ailemize iletilen bir şey yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında 2002 yılında suikasta kurban giden tarihçi Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin kritik bir bilgiyi kamuoyuyla ilk kez paylaştı. Erdoğan, katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT tarafından Ukrayna'da bulunduğunu ve Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

TERÖR MÜCADELEDE SORGUNALACAK

Bozkır'ın MİT'teki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek sorgulanacağı öğrenildi. Bozkır'ın yaklaşık 8 gün sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Olayın yankıları sürerken Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Şengül Hablemitoğlu yaptığı açıklamada "Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz" ifadelerine yer verdi.

FETÖ RAPORLARI HAZIRLAMIŞTI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma, FETÖ çatı iddianamesine de girmişti. İddianamede, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespiti yapılmıştı. Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekibin yaptığı çalışmada, Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca izlendiği, olay yerinde baz kayıtlarından, TSK'dan ihraç edilen eski asker Nuri Gökhan Bozkır ise şüpheli olarak tespit edilmişti.