Necip Fazıl Kısakürek kimdir? Necip Fazıl Kısakürek nereli, neden öldü?
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Necip Fazıl Kısakürek kimdir? Necip Fazıl Kısakürek nereli, neden öldü?

Kaldırımlar şiir kitabı ile tanınan Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek hayatı merak ediliyor. Babasından dini eğitimler alan ünlü şair Kısakürek, Nihal adında dergi çıkarmaya başladı. Necip Fazıl Kısakürek hayatı, biyografisi, şiirleri haberimizde.

Necip Fazıl Kısakürek kimdir? Necip Fazıl Kısakürek nereli, neden öldü?
24.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:16

İstanbul'da dünyaya gelen Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983 yılında hayata veda etti. Darülfunun Felsefe Şubesi'ne devam etti, Yeni Mecmua dergisinde şiirler kaleme aldı. Peki, Necip Fazıl Kısakürek kimdir? Necip Fazıl Kısakürek şiirleri ve hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri

DİNİ EĞİTİMİNİ BABASINDAN ALDI

Kısakürek, 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Dini eğitimini babasından alan Necip Fazıl, öğrenimine mahalle mektebinde başladı. 1912 yılında Gedikpaşa'daki Fransız Frerler Okulu'na katıldı. Bir süre sonra bu okuldan ayrılarak Amerikan Koleji'ne kaydoldu. Bu okuldan atılması üzerine eğitimine Emin Efendi Mahalle Mektebi'nde devam etti. Ardından önce İstanbul Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi'ne oradan da Rehber-i İttihat Okulu'na gitti. Ailesinin Heybeliada'ya taşınması nedeniyle Heybeliada Numune Mektebi'ne geçti. Ardından Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane'ye girdi. Hocaları arasında Yahya Kemal ve Hamdullah Suphi gibi isimler vardı. Şiir ile ilgisi arttı ve Necip Fazıl,"Nihal" isminde haftalık bir dergi çıkardı.

OSMANLI BANKASINDA ÇALIŞTI

Necip Fazıl, 1921 yılında Darülfunun Felsefe Şubesi'ne kaydoldu. "Yeni Mecmua" dergisinde şiirleri yayınlandı. 1924 yılında aldığı bursla Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ne girdi. Burada Henri Bergson'la tanıştı. Türkiye'ye dönerek Felemenk Bahr-i Sefid Bankası'nda ve Osmanlı Bankası'nın çeşitli şubelerinde çalıştı. 1929'da İş Bankası Ankara Şubesi'nde görev yaptı.

'BÜYÜK DOĞU DERGİSİ'Nİ ÇIKARDI

24 yaşındayken yayımladığı ikinci şiir kitabı ''Kaldırımlar'' ile tanındı. 1934 yılına kadar şair olarak Bâb-ı Âli'nin önde gelen isimleri arasında yer aldı 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî ile tanıştıktan sonra Kısakürek, 1943-1978 arasında 512 sayı yayımlanan ''Büyük Doğu Dergisi'' yoluyla İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyuran ve Büyük Doğu Hareketi'ne önderlik eden bir şair oldu. Dergi, Türkiye'de antisemitizmin yayılmasında öncülük etti.17 Eylül 1943'te "Büyük Doğu" dergisinin ilk sayısını çıkardı. Dergi 1978 yılına kadar yayın hayatına devam etti.

Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983 tarihinde yaşamını yitirdi.

Manşet

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