Necatiye köyünde "kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı" iddiasına yalanlama
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Necatiye köyünde "kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı" iddiasına yalanlama

Edirne'de bir köyde, "Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı" iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

06.09.2020 15:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:54

Edirne'de bir köyde, "Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı" iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

Hava Kaymakam Vekili Mehmet Faruk Kazdal, Necatiye köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, basında yer alan "köydeki kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Necatiye köyündeki içme suyu kontrollerinin Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenli yapıldığını vurgulayan Kazdal, "Köyde alınan son içme suyu numunelerinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Köyde dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı iddiaları kesinlikle doğru değildir." dedi.

Zamanla toprak ve çeşitli otlar nedeniyle kısmen kapanan dere yatağında DSİ ekipleri tarafından yapılan ıslah çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kazdal, İl Özel İdaresinin de kanalizasyon şebekesinin yenileneceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Kazdal, Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yardımcı Ahmet Turan Ateş ıslah çalışması yapılan derede incelemelerde bulundu.

Dere ıslak çalışmasının 1,5 kilometrelik bir alanda yapıldığı ve 2021 yılı sonlarına doğru bitirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Necatiye köyünde 'kanalizasyon suyunun içme suyuna karıştığı' iddiasına yalanlama

Kaynak: AA

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