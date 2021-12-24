Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, elektrikli bisikletiyle seyir halindeki Necati Kaan Şahin'e (20) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Şahin (24), 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Biga ilçesinde 11 Ağustos gecesi, 1.33 promil alkollü Mehmet Ali Şahin yönetimindeki 17 ACH 528 otomobil, elektrikli bisikletiyle giden Necati Kaan Şahin'e çarptı. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Şahin'in, kazadan önce en büyük hayalini gerçekleştirip, girdiği üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.

Kaan Necati Şahin'in babası Mustafa Şahin ise, "Olayı takip etmeye devam edeceğiz. Mücadelemizi bırakmadık. Katil en yüksek cezayı alacak. Bütün mücadelemiz bunun için olacak. Verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası değildi bunun cezası. Hakim böyle uygun gördü. Biz bu kararı uygun görmüyoruz. Kimsenin vicdanı da bunu uygun görmeyecektir. Biz yine dediğimiz gibi olası kast ile yargılanması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.