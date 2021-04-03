Nebe (Amme) suresi hangi cüzde, hangi sayfada? Nebe Suresi Kur'an-ı Kerim'de hangi sayfada ve cüzde yer alıyor?
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Nebe (Amme) suresi hangi cüzde, hangi sayfada? Nebe Suresi Kur'an-ı Kerim'de hangi sayfada ve cüzde yer alıyor?

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Nebe (Amme) suresi hangi cüzde, hangi sayfada? Nebe Suresi Kur'an-ı Kerim'de hangi sayfada ve cüzde yer alıyor?

Kur'an-ı Kerim'de en çok okunan surelerden birisi Nebe suresidir. Nebe suresi okumanın sevabı ve fazileti çok fazladır. Peki Nebe (Amme) Suresi Kuranı Kerim'in kaçıncı sayfasında bulunur? Hangi cüzde yer alır? Nebe (Amme) Suresi sayfa sayıları kaç?

Kuranı Kerim'de sayfa sayısı en çok karıştırılan surelerden birisi Nebe (Amme) suresidir. Kuran okumak isteyenler Nebe (Amme) suresini hızlı bir şekilde bulmak istiyorlar. Şimdi sizlere Nebe (Amme) Suresinin kaçıncı cüzde ve kaçıncı sayfada olduğunu yazalım.

NEBE (AMME) SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen "enNebe'"kelimesinden almıştır. Nebe', haber demektir. Sûrede, ölüm ötesi hayatınvarlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.

NEBE (AMME) SURESİ KAÇINCI CÜZDE VE SAYFADA BULUNUYOR?

Amme Nebe Suresi, Kuran'ı Kerim'de 30. cüzde bulunmaktadır. Nebe Suresi 581. sayfadadır. Sure toplamda 1 buçuk sayfadır.

Amme Nebe Suresi Kur-an'ı Kerim'de 30. cüzün 1. sayfasından başlamaktadır. 30. cüzün ilk sayfası Nebe Suresi 1. sayfasıdır. Nebe Suresi 581. sayfadadır.

NEBE SURESİ SAYFA SAYISI KAÇ? HANGİ SAYFALARDA?

581. ve 582. sayfalarda bulunan Nebe Suresi Kuranı Kerim'in 30. cüzünde yer alıyor. Nebe Suresi'nin ilk başlangıç kısmı aşağıdaki gibidir.

Nebe (Amme) suresi hangi cüzde, hangi sayfada? Nebe Suresi Kur'an-ı Kerim'de hangi sayfada ve cüzde yer alıyor?
Nebe Suresi ilk ayetleri

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NEBE SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada yetmiş sekizinci, iniş sırasına göre sekseninci sûredir. Meâric sûresinden sonra, Nâziât sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

NEBE SURESİ KONUSU

Sûrede ağırlıklı olarak Allah'ın insanlığa çeşitli lütufları, kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükâfat konuları ele alınmış, Allah'ın varlık ve kudretini gösteren deliller ile melekler konusuna da yer verilmiştir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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