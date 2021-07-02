Neba Gayrimenkul'ün Genel Müdürü İsa Bolay, Türkiye yatırımlarını anlattı

Ülkemizde önemli yatırımlara imza atan Neba Gayrimenkul'ün Genel Müdürü İsa Bolay, samimi açıklamalarda bulundu. Türkiye yatırımları hakkında bilgiler veren Bolay, Basın Ekspres bölgesinin kalbinde yükselen Neba Garden ve Nivo İstanbul by Neba projelerinin şirketin en önemli yatırımlarından olduğunu söyledi.

Neba Gayrimenkul ve Yatırımları Ticaret A.Ş. Genel Müdürü İsa Bolay ile şirkete dair merakedilen tüm detaylar ve İstanbul'daki kilit projeleri, Neba Garden ve Nivo İstanbul by Nebahakkında konuştuk.

Merhaba İsa Bey, İstanbul'da aktif projeler yapan Neba Gayrimenkul'ü daha yakındantanımak isteriz?

Neba Gayrimenkul ve Yatırımları Ticaret A.Ş. köklü ve güçlü ailelerin bir araya gelerek oluşturduğuyabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de kurulan bir şirkettir. Şirket, yurtdışında sağlıktan eğitime,finanstan sosyal sorumluluk projelerine bir çok alanda faaliyet gösteren yabancı yatırımcılarınTürkiye'de inşaat ve gayrimenkul alanlarındaki faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.Türkiye'nin yanı sıra, Neba kültürünün izlerini Dünya'nın pek çok yerinde gözlemlemek mümkündür.Şirketi kuran yabancı yatırımcılar, Ortadoğu ve Afrika'da büyük projelerin altına imza atmıştır. Bunlaraörnek olarak farklı Afrika ülkelerindeki konsolosluk binaları ve stadyumlar verilebilir. Öte yandanülkemizde de Başakşehir Arterium Villaları olmak üzere hayata geçirilen prestijli projeler dikkatçekmektedir.

Ülkemizde stratejik lokasyonlarda arsaları bulunan Neba, bu yatırımlarını sağlık ve bilişim teknolojilerialanlarında değerlendirmeyi planlamaktadır. Bu durum, firma kurucularının Türkiye'nin potansiyelineolan inancının kanıtıdır. Neba'nın mal varlığı, Türkiye'deki mali yükümlülüklerinin onda birine bile tekabületmediğini göz önünde bulundurursak, bu şirketin finansal sağlık ve gücünü gözler önüne sermektedir.

Neba Gayrimenkul ve Yatırımları Ticaret A.Ş. Genel Müdürü İsa Bolay

Neba'nın Türkiye'deki faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?

Türkiye enerjik popülasyonu, güçlü ihracat kapasitesi ve sıkı çalışan iş gücü bakımından yatırımyapmaya elverişli bir ülkedir. Ülkemiz, dünyanın merkezinde stratejik bir lokasyona sahiptir. Aynızamanda yatırımlar için net kanunlar ve regülasyonların olması da ülkemizi yatırım ekosistemi açısındanavantajlı bir duruma getirmektedir. Tüm bu avantajları göz önünde bulunduran yabancı yatırımcılar,Türkiye'de gayrimenkul sektöründe yatırım yapmanın doğru olacağına kanaat getirmiş ve BaşakşehirArterium Villaları, Nivo İstanbul by Neba ve Neba Garden projelerini hayata geçirmişlerdir. İstanbul'unen önemli merkezlerinden birisi haline gelen Basın Ekspres bölgesinin kalbinde yükselen, şirketin kendiismini vererek markalaştırdığı, yeşillik ve doğayla iç içe mimarisi ile İstanbul'un en çok konuşulacakalışveriş merkezleri arasına girecek projesi Neba Garden ve şirketin tamamen kontrolüne almış olduğu, yıl sonunda anahtar teslime başlanılacak olan konut projesi Nivo İstanbul by Neba, şirketingayrimenkul alanında Türkiye'deki en önemli yatırımlarıdır.

Basın Ekspresteki stratejik konumuyla Nivo İstanbul Projesi şirketin ülkemizdeki önemliyatırımları arasında yer almakta. Projenin belirli bir süredir yapım aşamasında olduğubilinmekte. Nivo İstanbul by Neba Projesi'nin hikayesini bizlerle paylaşabilir misiniz?

Nivo İstanbul Projesi, 2014 yılında Neba Gayrimenkul'un arsa sahibi olarak yer aldığı bir proje olarakbaşlamıştır. Proje, 2018 - 2019 yılları arasında European Property Awards tarafından Türkiye'nin en iyikarma kullanım, en iyi ev ve en iyi ofis projesi seçilmiştir.

2018 yılında gayrimenkul sektöründe yaşanan sıkıntılar sonucunda Neba A.Ş. yalnızca arsa sahibiolmaktan çıkmış ve 2021 yılında projenin tamamlanma görevini de üstlenmiştir. Neba'nın hem arsasahibi hem de yüklenici konumuna geçmesiyle projenin adı Nivo İstanbul by Neba olarakgüncellenmiştir. Ocak 2021'den bu yana hummalı bir çalışma ile Neba Gayrimenkul, 2021 sonunugeçici teslim tarihi olarak belirlemiştir. Şirket, mevcut durumda tüm gücü ile Nivo İstanbul by NebaProjesini tamamlamaya odaklanmıştır.

Anlattıklarınıza göre proje iddialı bir şekilde yeniden başladı. Nivo İstanbul by NebaProjesi'nin geleceğinden bahsedebilir misiniz?

Neba Gayrimenkul olarak hedefimiz, 2021 sonunda C ve D blokların ve ticari alanlarıntamamlanmasıyla birlikte projenin %60'ının teslim edilmesidir. Nivo İstanbul by Neba projesinde yeralan F blokta, uluslararası bir zincir olan Ascott otel grubu tarafından işletilecek beş yıldızlı bir otelyapılmaktadır. Kaba inşaatı bitmiş olan bu otel uluslararası standartlarda bir işçilik ve tefrişatlayapılmakta olup, 2022 sonu bitirilmesi planlanmıştır.

Neba Gayrimenkul, arsa sahibi olarak girdiği projeden yüklenici görevini de üstlenerek projeyitamamlayacak ve müşterilerine hedeflenen tarih aralıklarında teslim edecektir.

Yenilenen projemizde şu an için gelen tüm talepler olumlu yöndedir. Projemize yoğun ilgigösterildiğini söyleyebilirim.

Ek olarak, projemizde bulunan ticari bölümler için oluşturduğumuz yeni markamız Neba Garden'ınlansmanını yapmak üzere tüm çalışmalarımız devam etmektedir. Neba Gayrimenkul olarakİstanbul'un kalbinde, doğal bitki örtüsünü bozmadan, yeşilliklerin içerisinde keyfli ve bir o kadar daprestijli bir alışveriş ve yaşam merkezi inşaa etmenin üzerimize düşen bir sorumluluk olduğunudüşünmekteyiz. Doğaya verdiğimiz önemin bir yansıması olan Neba Garden'ın, Nivo İstanbul byNeba projesine katacağı değere olan inancımız tam.