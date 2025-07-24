Ne Olacak Şimdi, filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ne Olacak Şimdi, filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdedeki başarısını küçük ekrana taşıyan Ne Olacak Şimdi?, sürükleyici hikayesiyle izleyenleri kendine bağlıyor. Peki bu film neden bu kadar sevildi? İşte Ne Olacak Şimdi? filminin çarpıcı konusu, başarılı oyuncuları ve etkileyici özeti hakkında tüm bilgiler...

NE OLACAK ŞİMDİ? FİLMİNİN UNUTULMAZ KADROSU VE YAPIM SÜRECİ

Sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği Ne Olacak Şimdi? filmi, televizyon gösterimiyle yeniden gündemde. Yeşilçam'ın klasikleşen yapıtlarından biri olan bu film, oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle izleyenleri ekrana bağlıyor. İşte filmin dikkat çeken detayları…

NE OLACAK ŞİMDİ? FİLMİNİN KONUSU VE ÇARPICI HİKÂYESİ

Nuran, kocası Şakir'in sadakatsizliğine daha fazla tahammül edemez ve boşanma kararı alır. Davada, Nuran çocukluk arkadaşı avukat Orhan'ı, Şakir ise Özden'i temsilci olarak seçer. Mahkeme sürecinde birbirlerine yakınlaşan iki avukat, zamanla duygusal bir bağ kurar ve evlenirler. Ancak bu evlilik, bekledikleri gibi romantik bir hikâyeye dönüşmez. Özden'in modern ve sosyetik yaşam tarzına uyum sağlayamayan Orhan, kendi Anadolu kökenli değerleriyle çatışma yaşar.

NE OLACAK ŞİMDİ? FİLMİNİN EFSANE KADROSU

Film, dönemin usta oyuncularını bir araya getiriyor:

• Levent Kırca (Orhan)

• Perran Kutman (Nuran)

• Nevra Serezli (Özden)

• Selim Naşit (Orhan'ın babası)

• Neriman Köksal (Betül)

• Bülent Kayabaş (Rıfat "Rifi")

• Şener Şen (Şakir)

• Adile Naşit (Orhan'ın annesi)

NE OLACAK ŞİMDİ? FİLMİNİN ÇEKİMLERİ VE YAPIM YILI

Ne Olacak Şimdi?, İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve Uludağ'da çekilmiştir. Şehrin farklı ilçelerinde kurulan setler, filmin atmosferine renk katarken, tatil sahneleri için Uludağ tercih edilmiştir. Yapım süreci 1979'da tamamlanan film, Yeşilçam'ın altın dönemine ait önemli bir eser olarak izleyicilerle buluşmuştur.