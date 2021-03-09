Ne korona dinledi ne de polis! Maske takmayan kadın ekiplere zorluk çıkardı
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Ne korona dinledi ne de polis! Maske takmayan kadın ekiplere zorluk çıkardı

09.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:49

Bursa'da maskesiz dolaştığı için polisler tarafından uyarılan kadın, "Ben kör değilim, ölümcül virüs yok, ben korkmuyorum gerekirse de ölürüm" diyerek ekiplere zorluk çıkardı. Polislerin büyük bir sabırla uzlaşmaya çalıştığı kadın tüm uyarılara rağmen maske takmayınca 392 liralık ceza aldı.

Koronavirüs tablosunda turuncuya boyanan Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na doğru maskesiz yürüyen genç kadını, uygulama sırasında fark eden trafik polisleri durdurup, maske takmasını istedi. Ancak polisin uyarısına kulak asmayan genç kadın ekiplere, "Kimse bana maske taktıramaz, burası açık hava, açık havada maske takmak zorunlu değil" diyerek bağırmaya başladı.

"KİMSE BANA MASKE TAKTIRAMAZ"

Polisler böyle bir kararın olmadığını söylese de, oralı olmayan kadın bağırmaya devam etti. Polis ekiplerine "Gücünüz bana yetiyor değil mi?" diyerek direnen genç kadın, "Ben kör değilim, ölümcül virüs yok, ben korkmuyorum gerekirse de ölürüm" diyerek bir anda herkesin tepkisini üzerine çekti.

EKİPLER BÜYÜK BİR SABIRLA UZLAŞMAYA ÇALIŞTI

Davranışlarıyla polise zorluk yaşatan ve vatandaşların da tepkisini toplayan kadın, daha fazla olay çıkarmadan polis otosuna bindirildi. Ekiplerin büyük bir sabırla uzlaşmaya çalıştığı kadın maske takmadığı için 392 liralık ceza aldı.

Ne korona dinledi ne de polis! Maske takmayan kadın ekiplere zorluk çıkardı
Haber Yorumları (7)
HAKAN: kadın haklı iyice gına getirdi bu saçma hastalık ekonomik buhrana doğru gidiyoruz esas ekonomik kriz hastalıktan daha tehlikeli ve adım adım o tehlike yaklaşıyor artık salın insanları
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ÇÖZÜM: sıkıntı senin ölmen yada ölmemen değil ki. Diğer insanlara bulaştıramazsın. Anayasayı da biliyormuş. Vay vay vay
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VATANDAŞ: Maskeni tak be abla bir maske için değermi o kadar sinirlenmek polis görevini yapıyor
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