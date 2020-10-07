Ne kavga ne tartışma yaşandı! Kurallara uymayan yaşlı adama tek sözüyle maske taktırdı

Otobüste maskeyi düzgün takmayan yaşlı yolcuyu uyarmak isteyen genç, ilginç bir yönteme başvurdu. Genç yolcunun "Ben koronayım burnunu kapat istersen" diyerek uyarmasının ardından paniğe kapılan yaşlı adam maskesini çenesine taktı.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve ölümlere neden olan koronavirüs, hızla can almaya devam ederken, uzmanlar tedbirin elden bırakılmaması konusunda uyarılarını eksik etmiyor. Ancak koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için yeni tedbirler alınsa da kurallara pek uyulmadığı görülüyor. Bu da kamuya açık alanlarda vatandaşlar arasında sık sık kavgalara neden oluyor.

"KORONAYIM BURNUNU KAPAT İSTERSEN"

Sosyal medyada paylaşılan bir video, uyarıları dikkate almayanlarla tartışma olmadan da baş etmenin mümkün olduğunu gösterdi. Bahsi geçen videoda toplu taşımada maskesini çenesine indiren yaşlı vatandaş, yanında oturan genç tarafından, "Ben koronayım burnunu kapat istersen" diyerek uyarılıyor. Uyarıdan sonra paniğe kapıldığı görülen yaşlı adamın maskesini hızla çenesine taktığı görülüyor.

İşte ikili arasında geçen diyalog:

-Ben koronayım burnunu kapat istersen.

-Hasta mısın?

-Koronayım.

-Niye tedavi olmadın?

-Oluyoruz. Evde oluyoruz.