Ne kadar genç görünüyorsunuz?
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Ne kadar genç görünüyorsunuz?

Genç hissetmek, genç görünmek yüzyıllardır en çok arzu edilen konulardan birisi. Herkes gençlik pınarının peşinde.

Ne kadar genç görünüyorsunuz?
02.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:46

Tüm doğanın gerçeği olan bu konuyu, elimizden geldiğince geciktirmek için koca bir sanayi hizmet veriyor. Çünkü her zaman insanları mutlu eden iltifat "ne kadar geç gösteriyorsun" olmuştur. Yaşımızı ele veren veya gizleyen etkenlerin başında cildimizin sağlığı geliyor. Bu yüzden cilt ne kadar sağlıklıysa, "genç görünüyorsun" iltifatları alma ihtimali de o kadar fazla.

Cildi yaşlı ve yorgun gösteren unsurların başında, açık gözenekler geliyor. Bizzat ben de bu dertten muzdarip birisiyim. İltifatları çoğaltmak için de uygulaması basit ama etkili bir formül paylaşmak istiyorum.

Ne kadar genç görünüyorsunuz?

1 yumurta akı,1 yemek kaşığı saf bal, 4-5 damla limon, 1 çay kaşığı kadar beyaz sabun. Tüm malzemeyi mutfak robotunda karıştırıp, iyice köpürtün. Göz çevresi hariç tüm yüze sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra. Ilık suyla durulayın.

Bu maskeyi haftada bir kere yapabilirsiniz. Bu kadar kolay bir maske sayesinde, gözenekleriniz ciddi anlamda sıkılaşacak.

Ayrıca, buz kalıbının içine 1 şişe sodayı döküp, sodadan buz yapın. Akşamları da cildinizi temizledikten sonra, tonik yerine bu buzu kullanın (eğer sinüzit probleminiz varsa, yapmayın). Buz eriyene kadar tüm yüzünüzde gezdirin.

Buzu günlük, maskeyi haftalık yapabilirsiniz. Bu kolay uygulama sayesinde, açık gözenekleriniz sizi rahatsız etmesin, cildiniz olduğundan yaşlı gözükmesin. En güzel iltifatlar size gelsin. İltifatlar bir yana, kişi kendisini iyi hissettiği zaman, bunu bütün herkes hissediyor. Güzellikle kalın.

Manşet

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