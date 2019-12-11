 ''Ne Çocuk Ne Ergen'' farkındalık paneli yüksek katılımla gerçekleşti

11.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:48

İlk farkındalık paneli 11 Aralık Çarşamba günü FBÜ Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Güzel'in moderatörlüğünde; Prof. Dr. Levent Eraslan, Doç. Dr. Itır Erhart, İpek Gökozan, Fatma Aydoğdu ve Pınar Altuğ Atacan'ın katılımıyla Fenerbahçe üniversitesinde gerçekleşti.

Tween kavramı dünya genelinde 8-13 yaş arasındaki çocuklar için kullanılıyor. Malum konu Türkiye'de pek bilinmiyor. Kavram Türkiye'de ilk olarak, panelin moderatörlüğünü yapan FBÜ Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Güzel'in Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan ''Eşikteki Çocuk: #tween'' kitabından duyuldu. Yeni Medya Bölümü öğrencileri de bu kitaptan esinlenerek tween konusunu mercek altına aldılar. Ve konuyu tüm Türkiye'ye duyurmaya kararlılar. 11 Aralık 2019 Çarşamba günü Fenerbahçe Üniversitesi'nde gerçekleşen panel; çocukluk sosyolojisi, sosyal medya sosyolojisi ve eğitim bilimleri alanında uzman Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan'ın skype üzerinden bağlanarak gerçekleşen konuşmasıyla başladı. Toplumsal cinsiyet, insan hakları, iletişim sosyolojisi ve sosyal girişimcilik alanlarında uzman İstanbul Bilgi Üniversitesi İLF Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Itır Erhart, uzman klinik psikolog, çocuk kitapları yazarı ve Mita Psikolojinin kurucu ortağı İpek Gökozan, TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi-Tezmaksan Mak. San. ve Tic. Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, oyuncu, sunucu ve 10 yaşındaki Su'nun annesi Pınar Altuğ Atacan konuyu derinlemesine masaya yatırdılar. Prof. Dr. Levent Eraslan panelde tween ve sosyal medya ilişkisine değindi. Toplumsal cinsiyet konusuna dikkat çeken Doç. Dr. Itır Erhart görüşlerini aktardı. İpek Gökozan'ın tween algısı ve sorunları konularında bilgi verdiği panelde Fatma Aydoğdu ailelerin ve toplumun tween sorununa odaklanılması gerektiğini tavsiye etti. 10 yaşında bir kız çocuğu annesi olarak tween psikolojisinin en yakın tanığı olduğunu ifade eden Pınar Altuğ Atacan, kendi deneyimleri üzerinden anne ve babaların çocuklarına nasıl davranması gerektiğine dair görüşlerini belirtti. Fenerbahçe Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Arat'ın dekanlığını üstlendiği İletişim Fakültesi hocaları; alanında uzman gönüllüler, sektör profesyonelleri, toplumsal sorunlara duyarlı ünlü isimler ve fenomenlerin destek olması beklenen ikinci panel bir belediye iş birliği ile gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler