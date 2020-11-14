'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı
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'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı

14.11.2020 09:13 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:44

-Bursa'da yoldan geçerken 'ne bakıyorsun' tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

-Bursa'da yoldan geçerken 'ne bakıyorsun' tartışması silahlı kavgaya dönüştü. 1'i ağır 2 kişi yaralanırken polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 03.00 sıralarında Ahmet K., Ahmet Nuri H., eve giderken başka bir grup ile karşılaştı. 12. Çiçek Sokak üzerinde karşılaşan Yunus E. ve Tayfun Ü. iddiaya göre Ahmet K. ile Ahmet Nuri H.'ye 'ne bakıyorsun' diye seslendi. Ardından iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus E. ve Tayfun Ü. yanlarında taşıdığı pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Silah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Ardından da yaralı Ahmet K. ve Ahmet Nuri H., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Nuri H'nin durumu ciddiyetini korurken Ahmet K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan 2 zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı
'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı
'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı
'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı
'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı
'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı
'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı
'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı
'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı
'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı
'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan döküldü: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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