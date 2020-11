NCT U "90's Love" şarkı sözleri nelerdir? Türkçe ve İngilizce sözleri! '90's Love' şarkısı hakkında bilgiler! Şarkı ne zaman çıktı?

Dünyaca ünlü koreli grup NCT geçtiğimiz gün yeni şarkısını çıkardı. Şarkı kısa sürede 17 milyon izlenme aldı. "'90's Love" şarkısının sözleri ve hakkında bilgileri merak edildi. Peki '90's Love şarkı sözleri nelerdir? Şarkının İngilizce ve Türkçe karşılığı nedir?

Koreli grup NCT yeni şarkısını 23 Kasım tarihinde Youtube'a yükledi. Şarkı 2 gün içerisinde 17 milyon izlenme aldı. İzleyiciler şarkının sözlerini merak etti. Peki "90's Love" şarkısının sözleri nelerdir?

NCT "90'S LOVE" ŞARKI SÖZLERİ

Hey, hey, hey, hey, hey, hey-ho, ho

Hey, hey, hey, hey, hey, hey-ho, ho

1990's (How we do it)

old school vibe (That vibe)

kids on the block (On the block)

boombox

Come and find me

like the 90's

This is how we do it

What you waiting for? (What you waiting for?)

We about to go (Yeah)

Here we go, here we go, here we go, ayy

Here we go, here we go, her? we go, oh

That 90's love, that 90's love

Don't this hit jump, jump

Don't this hit mood

Don't this hit jump, jump

Don't this

chees? (Clack)

make V (You know that)

Let's go mob

Fresh off new decades Friends

DJ drops it (Drop)

(Feel a way, feel a way, what?)

So let me see you do your thang (Come on)

90's love

come and find me

it's fun

put it down like that

like the 90's

This is how we do it

What you waiting for? (What you waiting for?)

We about to go (Yeah)

Here we go, here we go, here we go, ayy

Here we go, here we go, here we go, oh

That 90's love, that 90's love

Hey, hey, hey, hey, hey, hey-ho, ho

Don't this hit

Tonight

yeah

Let me show you 90's love

Let me show you 90's love

This is how we do it

What you waiting for? (What you waiting for?)

We about to go

Here we go, here we go, here we go, oh

That 90's love, that 90's love

NCT "90'S LOVE" TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ

Hey, hey, hey, hey, hey, hey-ho, ho

Hey, hey, hey, hey, hey, hey-ho, ho

1990'lar (Nasıl yapıyoruz)

eski okul vibe (O vibe)

bloktaki çocuklar (blokta)

bom kutusu

Gel bul beni

90'lar gibi

Biz bunu böyle yaparız

Ne bekliyorsun? (Ne bekliyorsun?)

Gitmek üzereyiz (evet)

İşte gidiyoruz, işte başlıyoruz, işte başlıyoruz, ayy

İşte gidiyoruz, işte başlıyoruz, işte gidiyoruz, oh

90'ların aşkı, 90'ların aşkı

Bu vurma zıplama, zıplama

Bu havayı vurma

Bu iyi atlama, zıpla

Bunu yapma

chees? (Clack)

V yapmak (bunu biliyorsun)

Mafya gidelim

Yeni on yıllardan yeni arkadaşlar

DJ bırakır (Bırak)

(Bir yol hissedin, bir yol hissedin, ne?)

O yüzden işini yaptığını görmeme izin ver (Hadi)

90'ların aşkı

gel ve bul beni

eğlenceli

böyle bırak

90'lar gibi

Biz bunu böyle yaparız

Ne bekliyorsun? (Ne bekliyorsun?)

Gitmek üzereyiz (evet)

İşte gidiyoruz, işte başlıyoruz, işte başlıyoruz, ayy

İşte gidiyoruz, işte başlıyoruz, başlıyoruz, oh

90'ların aşkı, 90'ların aşkı

Hey, hey, hey, hey, hey, hey-ho, ho

Bu vurma

Bu gece

Evet

Sana 90'ların aşkını göstereyim

Sana 90'ların aşkını göstereyim

Biz bunu böyle yaparız

Ne bekliyorsun? (Ne bekliyorsun?)

Gitmek üzereyiz

İşte gidiyoruz, işte başlıyoruz, başlıyoruz, oh

90'ların aşkı, 90'ların aşkı

Şarkı sözleri bu şekildedir. Şarkı sözlerinin çoğu korece olduğu için biraz anlamsız gelebilir. Biz İngilizce versiyonlarını aldık. Fakat daha çok şarkıda Kore'ce sözler yer almaktadır.

NCT GRUBU HAKKINDA BİLGİLER

NCT, S.M. Entertainment tarafından oluşturulan K-pop erkek grubudur. Grup 2016 yılında çıkış yapmıştır. Grubun adı NCT "Neo Culture Technology" için kısaltmadır.S.M. şirketinin kurucusu Lee Soo-man grubun üye sayısının sınırsız olacağını ve üyelerin dünyanın farklı şehirlerinden alt gruplar şeklinde çıkış yapacaklarını söyledi.

Grubun ana alt grubu NCT U teklileri "The 7th Sense" ve "Without You" ile çıkışlarını Nisan 2016'da yaptılar. Seul merkezli alt grup NCT 127 Temmuz 2016'da çıkış yaptı.

NCT 127, NCT DREAM ve WayV alt grupları şu anda aktif alt gruplardır.