NCT U "90's Love" şarkı sözleri nelerdir? Türkçe ve İngilizce sözleri! '90's Love' şarkısı hakkında bilgiler! Şarkı ne zaman çıktı?
Dünyaca ünlü koreli grup NCT geçtiğimiz gün yeni şarkısını çıkardı. Şarkı kısa sürede 17 milyon izlenme aldı. "'90's Love" şarkısının sözleri ve hakkında bilgileri merak edildi. Peki '90's Love şarkı sözleri nelerdir? Şarkının İngilizce ve Türkçe karşılığı nedir?
Koreli grup NCT yeni şarkısını 23 Kasım tarihinde Youtube'a yükledi. Şarkı 2 gün içerisinde 17 milyon izlenme aldı. İzleyiciler şarkının sözlerini merak etti. Peki "90's Love" şarkısının sözleri nelerdir?
NCT "90'S LOVE" ŞARKI SÖZLERİ
Hey, hey, hey, hey, hey, hey-ho, ho
Hey, hey, hey, hey, hey, hey-ho, ho
1990's (How we do it)
old school vibe (That vibe)
kids on the block (On the block)
boombox
Come and find me
like the 90's
This is how we do it
What you waiting for? (What you waiting for?)
We about to go (Yeah)
Here we go, here we go, here we go, ayy
Here we go, here we go, her? we go, oh
That 90's love, that 90's love
Don't this hit jump, jump
Don't this hit mood
Don't this hit jump, jump
Don't this
chees? (Clack)
make V (You know that)
Let's go mob
Fresh off new decades Friends
DJ drops it (Drop)
(Feel a way, feel a way, what?)
So let me see you do your thang (Come on)
90's love
come and find me
it's fun
put it down like that
like the 90's
This is how we do it
What you waiting for? (What you waiting for?)
We about to go (Yeah)
Here we go, here we go, here we go, ayy
Here we go, here we go, here we go, oh
That 90's love, that 90's love
Hey, hey, hey, hey, hey, hey-ho, ho
Don't this hit
Tonight
yeah
Let me show you 90's love
Let me show you 90's love
This is how we do it
What you waiting for? (What you waiting for?)
We about to go
Here we go, here we go, here we go, oh
That 90's love, that 90's love
NCT "90'S LOVE" TÜRKÇE ŞARKI SÖZLERİ
Hey, hey, hey, hey, hey, hey-ho, ho
Hey, hey, hey, hey, hey, hey-ho, ho
1990'lar (Nasıl yapıyoruz)
eski okul vibe (O vibe)
bloktaki çocuklar (blokta)
bom kutusu
Gel bul beni
90'lar gibi
Biz bunu böyle yaparız
Ne bekliyorsun? (Ne bekliyorsun?)
Gitmek üzereyiz (evet)
İşte gidiyoruz, işte başlıyoruz, işte başlıyoruz, ayy
İşte gidiyoruz, işte başlıyoruz, işte gidiyoruz, oh
90'ların aşkı, 90'ların aşkı
Bu vurma zıplama, zıplama
Bu havayı vurma
Bu iyi atlama, zıpla
Bunu yapma
chees? (Clack)
V yapmak (bunu biliyorsun)
Mafya gidelim
Yeni on yıllardan yeni arkadaşlar
DJ bırakır (Bırak)
(Bir yol hissedin, bir yol hissedin, ne?)
O yüzden işini yaptığını görmeme izin ver (Hadi)
90'ların aşkı
gel ve bul beni
eğlenceli
böyle bırak
90'lar gibi
Biz bunu böyle yaparız
Ne bekliyorsun? (Ne bekliyorsun?)
Gitmek üzereyiz (evet)
İşte gidiyoruz, işte başlıyoruz, işte başlıyoruz, ayy
İşte gidiyoruz, işte başlıyoruz, başlıyoruz, oh
90'ların aşkı, 90'ların aşkı
Hey, hey, hey, hey, hey, hey-ho, ho
Bu vurma
Bu gece
Evet
Sana 90'ların aşkını göstereyim
Sana 90'ların aşkını göstereyim
Biz bunu böyle yaparız
Ne bekliyorsun? (Ne bekliyorsun?)
Gitmek üzereyiz
İşte gidiyoruz, işte başlıyoruz, başlıyoruz, oh
90'ların aşkı, 90'ların aşkı
Şarkı sözleri bu şekildedir. Şarkı sözlerinin çoğu korece olduğu için biraz anlamsız gelebilir. Biz İngilizce versiyonlarını aldık. Fakat daha çok şarkıda Kore'ce sözler yer almaktadır.
NCT GRUBU HAKKINDA BİLGİLER
NCT, S.M. Entertainment tarafından oluşturulan K-pop erkek grubudur. Grup 2016 yılında çıkış yapmıştır. Grubun adı NCT "Neo Culture Technology" için kısaltmadır.S.M. şirketinin kurucusu Lee Soo-man grubun üye sayısının sınırsız olacağını ve üyelerin dünyanın farklı şehirlerinden alt gruplar şeklinde çıkış yapacaklarını söyledi.
Grubun ana alt grubu NCT U teklileri "The 7th Sense" ve "Without You" ile çıkışlarını Nisan 2016'da yaptılar. Seul merkezli alt grup NCT 127 Temmuz 2016'da çıkış yaptı.
NCT 127, NCT DREAM ve WayV alt grupları şu anda aktif alt gruplardır.