Nba Play-Off'larında Üç Türk Oyuncu Yer Alacak

Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın da yer aldığı listede 33 ülkeden 62 uluslararası oyuncu yer alıyor.

NBA Play-off'larında mücadele edecek 16 takımın kadrosunda en az bir uluslararası oyuncu yer alıyor. Utah Jazz ve Philadelphia 76ers kadrosundaki yedi uluslararası oyuncu ile en çok uluslararası oyuncuya sahip konumda bulunuyor. Boston Celtics, Toronto Raptors ve San Antonio Spurs'ün kadrosunda ise altı uluslararası oyuncu forma giyiyor. Spurs 2014 NBA Finallerinin Play-off'larında dokuz uluslararası oyuncuya sahipti.

Türkiye'den üç oyuncusu NBA Play-offlarında mücadele edecek

NBA'de Play-off mücadelesi verecek 62 uluslararası oyuncu arasında Fransa, Avustralya (her biri yedi oyuncu), Kanada (dört oyuncu), İspanya (dört oyuncu), Türkiye, Hırvatistan, Kamerun ve Brezilya (her biri üç oyuncu) en çok temsil edilen ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'den Philadelphia Sixers forması giyen Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz ve Cleveland Cavaliers'lı Cedi Osman NBA Play-off'larında Türkiye'yi temsil edecek.

2017-18 sezonunun açılış gecesinde yer alan 64 Avrupalı oyuncunun 32'si Play-off'ta takımları için mücadele edecek. Dört kez NBA Şampiyonu Tony Parker (San Antonio Spurs; Fransa) tüm NBA oyuncuları arasında 17.kez NBA Play-off mücadelesinde yer alarak, bu alanda en istikrarlı oyuncu konumunda bulunuyor.

NBA 2017-18 sezonunun açılış gecesinde takımların kadrosunda 42 ülkeden 108 uluslararası oyuncu yer aldı. Uluslararası oyuncu rekoru 60 oyuncu ile 2007 yılında ve temsil edilen ülkeler ve bölgeler için rekoru 30 farklı bölge ile 2014 yılında kırıldı.

2018 NBA Play-off'larının açılış gecesinde, 14 Nisan Cumartesi günü TSİ 22:00'da Golden State Warriors, San Antonio Spurs ile karşı karşıya gelecek.