NBA 2K22'den oynanış fragmanı yayınlandı ve Türkiye fiyatları belli oldu

NBA 2K'nın yeni oyunu olan NBA 2K22'ye ait yeni fragman paylaşıldı ve PC, Konsol fiyatları belli oldu. NBA 2K22 fiyatı ne kadar? NBA 2K22 ne zaman çıkıyor? İşte NBA 2K22'nin ön sipariş fiyatları...