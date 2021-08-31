NBA 2K22'den oynanış fragmanı yayınlandı ve Türkiye fiyatları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NBA 2K22'den oynanış fragmanı yayınlandı ve Türkiye fiyatları belli oldu

NBA 2K22'den oynanış fragmanı yayınlandı ve Türkiye fiyatları belli oldu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

NBA 2K'nın yeni oyunu olan NBA 2K22'ye ait yeni fragman paylaşıldı ve PC, Konsol fiyatları belli oldu. NBA 2K22 fiyatı ne kadar? NBA 2K22 ne zaman çıkıyor? İşte NBA 2K22'nin ön sipariş fiyatları...

İki hafta içinde çıkış yapacak NBA 2K22'nin Türkiye için fiyatlandırma listesi belli oldu. Dudak uçurtan fiyatlarla NBA 2K oyuncularını üzdü. PC için 429,00 TL başlangıç fiyatı 529,00 TL ise konsol başlangıç fiyatı belirlendi.

10 Eylül tarihinde çıkış yapacak NBA 2K22, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Switch için çıkış yapacak.

NBA 2K22 ÖN SİPARİŞ FİYAT LİSTESİ

Xbox One için NBA 2K22 - 529,00 TL

Xbox Series X|S için NBA 2K22 - 599,00 TL

NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle (Xbox) - 699,00 TL

NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition (Xbox) - 829,00 TL

NBA 2K22 Standart Edition (PS4) - 529,00 TL

NBA 2K22 Standart Edition (PS5) - 599,00 TL

NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle (PlayStation) - 699,00 TL

NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition (PlayStation) - 829,00 TL

NBA 2K22 Standart Edition (Steam) – 429,00 TL

NBA 2K22 75th Anniversary Edition (Steam) – 829,00 TL

NBA 2K22 OYNANIŞ FRAGMANI

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emine Erdoğan Süleyman Soylu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Metin Çekmez Derya Şensoy Seren Serengil
Spor Cristiano Ali Öztürk Mame Thiam Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
NBA 2K22'den oynanış fragmanı yayınlandı ve Türkiye fiyatları belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 15:48:33. #1.16#

title