NBA 2K22'den oynanış fragmanı yayınlandı ve Türkiye fiyatları belli oldu
NBA 2K'nın yeni oyunu olan NBA 2K22'ye ait yeni fragman paylaşıldı ve PC, Konsol fiyatları belli oldu. NBA 2K22 fiyatı ne kadar? NBA 2K22 ne zaman çıkıyor? İşte NBA 2K22'nin ön sipariş fiyatları...
İki hafta içinde çıkış yapacak NBA 2K22'nin Türkiye için fiyatlandırma listesi belli oldu. Dudak uçurtan fiyatlarla NBA 2K oyuncularını üzdü. PC için 429,00 TL başlangıç fiyatı 529,00 TL ise konsol başlangıç fiyatı belirlendi.
10 Eylül tarihinde çıkış yapacak NBA 2K22, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Switch için çıkış yapacak.
NBA 2K22 ÖN SİPARİŞ FİYAT LİSTESİ
Xbox One için NBA 2K22 - 529,00 TL
Xbox Series X|S için NBA 2K22 - 599,00 TL
NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle (Xbox) - 699,00 TL
NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition (Xbox) - 829,00 TL
NBA 2K22 Standart Edition (PS4) - 529,00 TL
NBA 2K22 Standart Edition (PS5) - 599,00 TL
NBA 2K22 Cross-Gen Digital Bundle (PlayStation) - 699,00 TL
NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition (PlayStation) - 829,00 TL
NBA 2K22 Standart Edition (Steam) – 429,00 TL
NBA 2K22 75th Anniversary Edition (Steam) – 829,00 TL
NBA 2K22 OYNANIŞ FRAGMANI