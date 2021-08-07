Nazlıcan Sagun ile Mehmet Emin Çiftçi evlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nazlıcan Sagun ile Mehmet Emin Çiftçi evlendi

Nazlıcan Sagun ile Mehmet Emin Çiftçi evlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Group Sagun Yönetim Kurulu Üyesi Nazlıcan Sagun ve Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Emin Çiftçi dünya evine girdi.

Group Sagun Yönetim Kurulu Üyesi Nazlıcan Sagun ve Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Emin Çiftçi dünya evine girdi.

Group Sagun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sagun ile Seda Sagun'un kızları, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Nazlıcan Sagun ile Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Dinçkök Çiftçi ile Eren Çiftçi'nin oğulları, şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Emin Çiftçi 1,5 yıllık mutlu birlikteliklerinin ardından hayatını birleştirdi. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törene aile üyeleri ve çiftin yakın dostları katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul dahil 4 ilimizi kül bulutu sardı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmasın
İstanbul dahil 4 ilimizi kül bulutu sardı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmasın
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı: Yarına dikkat!
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı: Yarına dikkat!
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN UYARI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Aytaç Kara Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nazlıcan Sagun ile Mehmet Emin Çiftçi evlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 09:35:35. #1.16#

title