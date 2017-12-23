Nazlı Çelik, Yakışıklı Oyuncu Engin Öztürk'le Aşk Yaşıyor
Ünlü spiker Nazlı Çelik'in Instagram'da takip etmediği yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün fotoğraflarını beğenmesi 'aşk' dedikodularını alevlendirdi.
2015 yılında evlendiği Serdar Bilgili'den 6 ay sonra boşanan Nazlı Çelik, Bilgili ile yeniden barışmış ama bu beraberlik de uzun sürmemişti. Başarısı ve zarafetiyle takdir toplayan başarılı haber spikerinin, son dönemde sürpriz bir isimle yakınlaştığı dedikodusu kulaktan kulağa yayıldı.
ARALARINDA 9 YAŞ FARK VAR
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Çelik, aynı dövüş kulübüne gittiği oyuncu Engin Öztürk'le sık sık görüşmeye başladı. Etiler'deki dövüş kulübünde tanışan Nazlı Çelik ile yakışıklı oyuncunun, her geçen gün artan samimiyeti aynı saloma giden birçok kişinin de dikkatini çekti.
FOTOĞRAFLARINI BEĞENİYOR
40 yaşındaki Çelik'in, 31 yaşındaki Öztürk'ü instagram'da takip etmemesine rağmen son birkaç ayda yayınladığı tüm fotoğraflarını beğenmesi gözden kaçmadı. Nazlı Çelik'in bu gizemli tavrı da "Havada aşk kokusu var" dedirtti.
BİLMECEYE DÖNDÜ
2015'te aşk yaşamaya başlayan İdil Fırat ile Engin Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı konuşulmuştu.
İşte Nazlı Çelik'in beğendiği fotoğraflardan birkaçı;
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Bunun da kaçıncı!..Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Ya. YaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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jpCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Olay nedir gençlerCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Bad. Ne. YakisirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Neben. Beydüsababa. Gitmiyormu. ArtikCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Nazlı hanım gerekli yaşam düzeyi ve kültüre sahip bir sunucu. Ayrıca ailesi zaten üst düzey elit insanlar. Yani, ne yaptığını bizden daha iyi bilen biri. Derse ihtiyacı yok ders verir.Cevap Yaz 20 9 Yayından KaldırBS: Belli!..3 3 Yayından Kaldır
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var mi azanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Beğenme ve beğenilme üzerine kurulu hayatlar....Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Keşke benimle aşk yaşasaCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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Nazlı tırnağın taşa değmesin canım Allah senin gibileri eksik etmesinCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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NE VAR BUNDA KADINLAR 30 YAŞINDAN SONRA ERKEKLER GİBİ OLURLAR . YALNIZ YAŞAYAMAZLAR . BU KADAR BASİT . ÇÜNKÜ KENDİLERİNİ KEŞFEDERLER .Cevap Yaz 2 3 Yayından KaldırMUNECCİM: martta miyavlasan daha iyiydi kisin ortasinda kesif olmaz2 Yayından Kaldır
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hadi yaaa, gerçek mi?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Nazlı kırk yaşadın kırk daha yaşamazsın ya kimeler geldi kimler göçtü bu güzellik sanada kalmazCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Benim gibi fakire gönlünü kaptıracak değil yaCevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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BİZ BUNA ZİNA DİYORUZ AMA AŞK YAZMIŞSINIZCevap Yaz 24 9 Yayından KaldırALİ: BİLİNÇLİ KİMSE KALMADI YAYayından KaldırLAF OLSUN: Okuma geç haberi okumuş bide yorum yapmışsın1 Yayından Kaldır
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Zırt zırt Aloha astaravistaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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canim topitop istediCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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Tencere kapak. :DCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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medyatik olursan aşk oluyor normal insan yaparsa adını herkes biliyorCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır