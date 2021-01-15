Nazım Hikmet'e armağan edilen 'Ellerinin İzinde' kitabının lansmanı yapıldı

Küçükçekmece Belediyesi'nin Nazım Hikmet'in 119'uncu doğum gününe armağan olarak nitelediği M. Melih Güneş'in kaleminden 'Ellerinin İzinde' adlı kitabının lansmanı Belediye Başkanlık Binası'nda yapıldı.

Usta şair Nazım Hikmet, hayattayken Türkiye'den Brezilya ve Japonya'ya kadar tüm dünyada, 40'tan fazla dilde yayınlanmış kitaplarının kapakları, kitapların içeriği ve hikayeleri hakkında bilgilere yer verilen 'Ellerinin İzinde' prestij kitap olarak, 704 sayfa ve 1100 adet numaralı olarak yayınlandı.

KEMAL ÇEBİ: DÜNYA EDEBİYATINA BU ESERİ KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Kitabın tanıtım toplantısında Nazım Hikmet'in 'Dünya'yı Verelim Çocuklara' adlı şiirini okuyan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Nazım Hikmet; dünyaya mal olmuş yaşamı boyunca birçok çileler çekmesine rağmen aşktan, kavgadan, mücadeleden, yazmaktan, şiirden, sevgiden vazgeçmeyen önemli bir edebiyatçıdır. Nazım Hikmet'i anlatmak kolay değil. Benim ve benden önceki kuşakların mektuplarının sonları Nazım şiirleriyle tamamlanırdı. Eserleri, 40 ayrı dilde yayınlanmış çok az sanatçı ve edebiyatçı vardır. Bu eserleri bir kitapta toplayabildiğimiz ve Dünya edebiyatına bu eseri kazandırdığımız için mutluyum. Rastgele dağıtımı yapılmayacak ve kime hediye ediliyorsa kayıt altına alınacak olan, 1.100 adet numaralı bir Nazım Hikmet bibliyografya biyografisini okurlarıyla buluşturuyoruz" diye konuştu.

USTA ŞAİRİN SAĞLIĞINDA ORTAYA KOYDUĞU ESERLER BİR KİTAPTA TOPLANDI

Küçükçekmece Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve kitabın yayın koordinatörü Güney Özkılınç ise "Şiirleri, dünyaca bilinen usta ozanımız Nazım Hikmet'in 119. yaş günü ve biz bu 119. yaş gününde Nazım 'a, kent, ülke ve dünyamız edebiyatına bir armağan hazırladık. Bize bu imkanı veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

M. MELİH GÜNEŞ: MEŞAKKATLİ VE 2,5 YIL SÜREN BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Arnavutluk'ta olan, kitabın yazarı M. Melih Güneş tanıtım toplantısına online bağlanarak, kitabı anlattı. Güneş, "Meşakkatli ve yaklaşık 2,5 yıl süren titiz bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı kitap. Hazırlarken 200'e yakın kitabı didik didik ettim. Okurları kitapta şairin bilinmeyenlerini bulabilecek. Posta Güvercini şiiri gibi. Nazım Hikmet'in Türkiye'de yayınlanmamış eserlerine de yer verdim. Bu yayında emeği geçen Kemal Çebi başkanlığındaki herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı