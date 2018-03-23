Nazilli Demirciler Geleneksel Hayır Yemeğinde Bir Araya Geldi

Nazilli Demirciler Esnaf Odası, 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve vefat eden üyeleri için geleneksel hale getirdiği hayır yemeğinin beşincisini düzenledi. Yemeğe Nazilli protokolü başta olmak üzere siyasiler ve sivil toplum örgütleriyle sanayi esnafı büyük ilgi gösterdi.

Yeni Sanayi Sitesi karşısındaki bulunan Dumlupınar Mahallesi Şehit Erol Uysal Kapalı Pazaryerinde düzenlenen ve Oda Başkanı Nuri Şimşek ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde yapılan geleneksel hayır yemeğine Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Doç. Dr. Çağrı Köroğlu, Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Özcan Saraçoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, diğer odaların başkanları, meslek liselerinin müdürleri, muhtarlar, sanayi esnafı ve dernek üyeleri katıldı.

Geleneksel hale getirdikleri hayır yemeğinin 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümlerinde yaptıklarını ifade eden Oda Başkanı Nuri Şimşek, "Büyük Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü anısına, şehitlerimizin ruhuna ve vefat eden üyelerine ithafen düzenlediğimiz hayır yemeğimizin bir anlamda bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimizin, dayanışmanın artmasını amaçladık. Vefat eden üyelerimiz ve Çanakkale'de, Afrin'de şehit düşen Mehmetçiklerimizin ruhları için mevlit okuttuk" dedi.

Katılan ve dua eden herkese teşekkür etti

Hayır yemeğine katılan herkese teşekkür eden Başkan Şimşek, "Bu sene beşincisini düzenlediğimiz bu yemeğimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan, şehitlerimiz ve vefat eden oda üyelerimiz için el açıp dua eden herkese teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğe çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde bu tür organizasyonlara çok önem veriyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneği olan bu tür hayır yemekleri halkımızın daha da güçlenmesine olanak sağlıyor. Oda Yönetim Kurulu ve üyelerimizin katkıları ile hazırladığımız bu yemeğimizin Allah tarafından kabul görmesini diliyoruz" dedi.

Nazilli Yeni Sanayi Cumhuriyet Camii İmam Hatibi İsmail Düzyol'un okuduğu Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından hayır yemeği sona erdi. - AYDIN