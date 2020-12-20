Nazilli'de temizlik seferberliği
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Nazilli'de temizlik seferberliği

20.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:59
Nazilli'de temizlik seferberliği

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde ilçe genelinde büyük çaplı temizlik, yol yapım, bakım, onarım ve ilaçlama çalışması gerçekleştiren Nazilli Belediyesi ekipleri, Uzun Çarşı ve şehir merkezinde seferberlik başlattı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde ilçe genelinde büyük çaplı temizlik, yol yapım, bakım, onarım ve ilaçlama çalışması gerçekleştiren Nazilli Belediyesi ekipleri, Uzun Çarşı ve şehir merkezinde seferberlik başlattı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; Yeni Sanayi Bölgesi, Mergen Çayı ve İsabeyli güzergahının ardından kentin en işlek yerlerinden biri olan Uzun Çarşı ve şehir merkezinde 7 müdürlüğe bağlı 212 kişilik ekip tarafından yapılan çalışmaları bizzat denetledi.

Sabah erken saatlerde başlayan ve gün boyu devam eden çalışmalar kısıtlama süresince devam edecek. Söz konusu alanın tamamının temizlendiği bölgedeki ağaçların budaması ve yabani otların ilaçlanması ise ekipler tarafından yapılıyor. Araç ve yaya trafiğini tehdit eden noktalarda bakım ve onarım faaliyetleri ivedilikle gerçekleştiriliyor.

Kısıtlamaların devam etmesi durumunda bu tür çalışmaların da sürdürüleceğini dile getiren Başkan Özcan, "Geçmiş çalışmalarımızı mahalle merkezlerimizde yürütmüştük. Bu çalışmalarımızda da ticari ve sosyal hayatın devamlılık arz ettiği, yoğunluk nedeniyle belediyecilik faaliyetlerinin tam olarak yürütülemediği noktalarda devam etmek istedik. 7 müdürlüğümüzle birlikte hareket ediyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz kaldırımlarda oluşan işgaller nedeniyle gerekli uyarıları önceden yapıyorlar. Bunun en güzel örneğini de Yeni Sanayi Bölgemizde gördük. Bugün de çarşı bölgemizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hazırlanan program kapsamında yapılan çalışmalarla esnafımızın yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsun rahatlatacağımıza inanıyoruz. Kanal ve tıkanan logarların açılması, bugüne kadar girilemeyen alanların yıkama da dahil olmak üzere temizliği ekiplerimiz tarafından yapılacak. Tamir ve tadilat, asfalt yamaları, budama, peyzaj ve ilaçlama çalışmalarımız sürüyor. Yapılan çalışmalarımız Nazillimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diyerek özverili çalışmalarından dolayı belediye personeline teşekkür etti. - AYDIN

Nazilli'de temizlik seferberliği
Nazilli'de temizlik seferberliği
Nazilli'de temizlik seferberliği
Nazilli'de temizlik seferberliği
Nazilli'de temizlik seferberliği
Nazilli'de temizlik seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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