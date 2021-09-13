Nazilli'de sezonun ilk pamuğu törenle satıldı - Haberler
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Nazilli'de sezonun ilk pamuğu törenle satıldı

AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yılın ilk pamuğu için alım ve tescil töreni düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yılın ilk pamuğu için alım ve tescil töreni düzenlendi.

Elit Tarım işletmesinde düzenlenen törene, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Borsası Genel Sekreteri Meliha Kişi, pamuk üreticisi Ahmet Çelik ve pamuk işletmecisi Oktay Göktepe katıldı.

Yazırlı Mahallesi'nde yaşayan pamuk üreticisi Ahmet Çelik, yeni yılın ilk pamuklarını satışa çıkardı. Sezonun ilk pamuklarını, yerel işletmeci Oktay Göktepe, kilosunu 10 liradan satın aldı.

Yeni sezonun üreticiler için hayırlı ve bereketli geçmesini dileyen Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, kuraklığın etkisiyle zor şartlar altında yetişen pamuğun kalitesinin iyi olduğunu söyledi.

İzgü, "Su sıkıntısı nedeniyle yeterince sulanamayan pamukta rekolte kaybı olacaktır. Hesaplarımıza baktığımızda geçen seneye göre yüzde 20 oranında rekolte kaybı öngörüyoruz." diye konuştu.

Nazilli Ticaret Borsası Genel Sekreteri Meliha Kişi, yeni sezonun tüm üyelere hayırlı olmasını diledi.

Pamuk üreticisi Ahmet Çelik, tek seferlik sulama ile 10 dekarda 3 bin 400 kilogram ağırlığında pamuk elde ettiğini kaydetti.

Nazilli'de sezonun ilk pamuğu törenle satıldı

Nazilli'de sezonun ilk pamuğu törenle satıldı

Nazilli'de sezonun ilk pamuğu törenle satıldı

Nazilli'de sezonun ilk pamuğu törenle satıldı
AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nazilli'de sezonun ilk pamuğu törenle satıldı - Haberler
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