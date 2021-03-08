Nazilli'de Kadınlar Günü'nde emekçi kadınlar unutulmadı
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Nazilli'de Kadınlar Günü'nde emekçi kadınlar unutulmadı

08.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:04
Nazilli'de Kadınlar Günü'nde emekçi kadınlar unutulmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Cezaevi Savcısı Ali Okur, Nazilli E Tipi Cezaevi Müdürü Hasan Elpe'nin ev sahipliğinde kadın hükümlü ve tutuklular ile personelleri ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Cezaevi Savcısı Ali Okur, Nazilli E Tipi Cezaevi Müdürü Hasan Elpe'nin ev sahipliğinde kadın hükümlü ve tutuklular ile personelleri ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Cezaevi Savcısı Ali Okur, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nazilli E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Cezaevi Müdürü Hasan Elpe'nin ev sahipliğinde ve korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, görevli personele çiçek takdim edildi.

"Kadına şidetin olmadığı bir dünya diliyorum"

Tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Özcan; "Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük kıvanç duyuyoruz. Pandeminin ilk gününden bu yana büyük bir fedakarlık göstererek uzun süre ailelerinden ayrı kalan, her durumda en iyi şekilde görevini ifa eden kadınlarımız başta olmak üzere tüm cezaevi çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir gün değil her gün başımızın tacı olan hanımefendiler için ne yapsak, ne söylesek az gelecektir diye düşünüyorum. Bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyor, kadına şiddetin olmadığı, daha adil ve daha eşit bir dünya diliyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli'de Kadınlar Günü'nde emekçi kadınlar unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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