Nazilli'de 244 kişilik ekip 'örnek kent Nazilli' için çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nazilli'de 244 kişilik ekip 'örnek kent Nazilli' için çalışıyor

12.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:10
Nazilli'de 244 kişilik ekip 'örnek kent Nazilli' için çalışıyor

İlçe genelinde geniş çaplı temizlik ve bakım seferberliği başlatan Nazilli Belediyesi, 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekiple Mergen Çayı'ndan İsabeyli Mahallesi mevkiine kadar olan alanda ilaçlama, bakım, onarım, budama, peyzaj ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

İlçe genelinde geniş çaplı temizlik ve bakım seferberliği başlatan Nazilli Belediyesi, 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekiple Mergen Çayı'ndan İsabeyli Mahallesi mevkiine kadar olan alanda ilaçlama, bakım, onarım, budama, peyzaj ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hafta sonu mesaisine Mergen Çayı mevkiinde 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekiple birlikte başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özcan, geçtiğimiz hafta Yeni Sanayi Sitesi'nde yapılan faaliyetlerden vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu hizmetlerin Nazilli genelinde sürdürüleceğini ifade etti. Mergen Çayı'nın bulunduğu alandan İsabeyli Mahallesi mevkiine kadar uzanan Devlet Karayolu üzerinde ve refüjlerde temizlik faaliyetlerinin yanı sıra, ilaçlama, bakım, onarım ve peyzaj çalışması yapan ekipler, bölgeyi daha ferah ve temiz bir görünüme kavuşturuyor.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarını değerlendirerek bu tür büyük faaliyetleri gerçekleştirme imkanı bulduklarını dile getiren Başkan Özcan, "Öncelikle sabah erken saatlerde yağmur çamur demeden bizlerle birlikte mesai harcayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nazillimizin daha güzel olması ve hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alması elbette ki el birliği ile mümkün olacaktır. 7 müdürlüğümüzün iş birliği ile planladığımız çalışmalarımızdan daha hızlı ve etkili sonuç aldığımızı gördük. Bu nedenle vatandaşlarımızın da evlerinde olduğu hafta sonları bu tür faaliyetleri gerçekleştirmek için en uygun zamanlar. Girdiğimiz tüm alanların eksiklerini giderip tertemiz bir hale getirerek bölgeden ayrılıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız doğaya ve emeğe saygı göstererek çöpleri konteynerlere atmaları. Çalışmamız 2 gün boyunca sürecek. Bir kez daha emeği geçen tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Nazilli'de 244 kişilik ekip 'örnek kent Nazilli' için çalışıyor
Nazilli'de 244 kişilik ekip 'örnek kent Nazilli' için çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

266 kişilik belediye ekibi Nazilli sanayisi için seferber oldu
266 kişilik belediye ekibi Nazilli sanayisi için seferber oldu
Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi
Nazilli'de, kısıtlamada sokak hayvanlarını polisler besledi
Son dakika haber! Nazilli'de polis sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika haber! Nazilli'de polis sokak hayvanlarını unutmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akbağ Cemal Hünal Birkan Sokullu
Spor Neymar Sörloth Ersun Yanal Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Türk Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazilli'de 244 kişilik ekip 'örnek kent Nazilli' için çalışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:30:43. #1.14#
title