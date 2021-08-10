Nazilli Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi
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Nazilli Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi

Nazilli Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi tarafından 2021 ve 2024 yılları arasında geçerli olmak üzere "Maaş Ödeme Protokolleri" imzalandı.

Nazilli Belediyesi tarafından 2021 ve 2024 yılları arasında geçerli olmak üzere "Maaş Ödeme Protokolleri" imzalandı. Bu kapsamda memurlara 6 bin 50, NAZBEL A.Ş.'ye bağlı çalışan personellere ise 4 bin 200 TL ödeme yapılacak.

Nazilli Belediyesi 2021 - 2024 yılları arasındaki kurum personeli maaş ödemelerini gerçekleştirecek bankalar belirlendi.

Belediye Meclis Salonunda yapılan ihaleye; Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tınas, Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan, NAZBEL A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Burmaoğlu, Memur Sendika Temsilcisi Hasret Dereli, Belediye İş Sendikası Nazilli Temsilcisi Öner Balcı, daire müdürleri ve 9 farklı banka yetkilisi katıldı.

İhale sonuçlarına göre; sözleşmeli memur, memur ve kadrolu işçi personelleri için en yüksek promosyon bedeli 6 bin 50 TL ile Akbank tarafından verildi.

Taşeron işçiler için ise 4 bin 200 TL ile en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası oldu.

İmzalanan "Maaş Ödeme Protokolleri" ile beraber kesinleşen promosyon ödemeleri memurlar için Eylül ve taşeron işçiler için ise Ekim ayında yapılacak.

Yaklaşık 3 saat süren ihalede en yüksek teklifi alabilmek adına büyük gayret gösterdiklerine dikkat çeken Başkan Özcan; "Öncelikle ihaleye katılan tüm bankalara teşekkür ediyoruz. Elbette personelimizin en yüksek promosyonu alabilmesi için mücadele ettik. İmzalanan protokolün çalışma arkadaşlarımız adına sevindirici olduğunu düşünüyorum. Ödemeler Eylül ve Ekim aylarında yapılacak. Tüm personelimize hayırlı ve uğurlu olsun" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Nazilli Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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