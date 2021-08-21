Nazilli Belediye Başkanı Özcan, Cemevi'nin lokma buluşmasına katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Pınarbaşı Alevi Kültür Derneği ve Cemevi tarafından organize edilen ve Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan Lokma Buluşması'na katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Pınarbaşı Alevi Kültür Derneği ve Cemevi tarafından organize edilen ve Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan Lokma Buluşması'na katıldı.

Kerbela olayının tarihinin en acı olaylarından biri olduğunu ifade eden Başkan Özcan, "Pınarbaşı Mahallemizde Alevi Kültür Derneği ve Cem Evi'nin Muharrem matemi ve lokmasına ortak olduk. Dualarımız insanlığın barışı ve huzuru için. Bugün bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tutulan tüm oruçları Hak kabul etsin" diye konuştu. Muharrem ayının başlaması ile birlikte Alevi toplumunda matemin söz konusu olduğunu ve bu aydan tutulan oruçtan söz eden Başkan Özcan konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bugün bu programın düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimize ve Alevi Kültür Derneğimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar programına katılan misafirleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Özcan, programa tam kadro katılan CHP Nazilli ilçe yönetimine de katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı