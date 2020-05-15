Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
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Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine sipariş verirken kibar konuşmasıyla dikkat çeken 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, 30 yıl önce ayrıldığı 58 yaşındaki eşi Melek Gökaslan'a kavuşarak nikah yaptı.

Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
15.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:32

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, zabıta ekiplerine sipariş verirken konuşmasıyla dikkat çeken ve Mersin'deki kızının yanına gelen 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, eski eşiyle evlendi.

Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine sipariş verirken kibar konuşmasıyla dikkat çeken 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını, rahatsızlığı nedeniyle Mersin'deki kızının yanına yerleşti. Burada tedavisi süren Burhan Amca, 5 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldığı eşi Melek Gökaslan ile yeniden bir araya gelme kararı aldılar. Çift, Mezitli Belediyesi'ne nikah için başvurdu. Başvurusu kabul edilen çiftin nikahını Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı. Belediye nikah salonunda gerçekleştirilen törene koronavirüs tedbirleri kapsamında davetli alınmazken, çift, şahitler ve belediye başkanı maske taktı.

30 YIL EVLENMEDİLER

Yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan çift, 30 yıl boyunca bir başkası ile birlikte olmadı. Çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, salondakiler tarafından bol bol alkış aldılar. 30 yıl önce istemeden ayrılık yaşadıklarını ifade eden Burhan Kılıçkını, "Bir kere bile kalbini kırmadım. Hatta öpüşerek ayrılmak zorunda kaldık. Ama o günler geride kaldı. Kısmetimiz bugüne imiş. 30 yıl sonra yeniden buluştuk ve evlendik. Herkesin bizden çok daha fazla mutlu olmasını diliyorum. Bu mutlu günümüze ortak olan tüm dostlarımıza, sevenlerimize ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.Her ikisinin de başka evlilik yapmadığı bilgisini veren gelini Melek Gökarslan da "Ben ayrıldıktan sonra hiç Burhan beyi görmedim. Ama hep haberini aldım. Ama Allah bugün yeniden bir araya gelmemize imkan sundu" diye konuştu.

Çiftin nikahını kıyan Başkan Tarhan, bir ömür boyu mutluluk diledi. Başkan Tarhan, Burhan Kılıçkını ve Melek Gökarslan çiftine makam aracını vererek evlerine uğurladı.

Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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